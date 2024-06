94名の参加承認者が決定！浜松市文化振興財団「第12回浜松国際ピアノコンクール」

浜松市・公益財団法人浜松市文化振興財団は、2024年11月8日(金)〜11月25日(月)に開催する第12回浜松国際ピアノコンクールの参加承認者(予備審査通過者)が決定しました。

浜松市文化振興財団「第12回浜松国際ピアノコンクール」

日時:2024年11月8日(金)〜11月25日(月)

会場:アクトシティ浜松

趣旨:浜松国際ピアノコンクールは、浜松市制80周年を記念して音楽と楽器のまちの伝統と文化を誇るにふさわしい国際文化事業として1991年にはじまりました。

以降3年ごとに開催、今回で12回目を迎えます。

※2021年第11回コンクールはコロナ禍のため中止

目的:若いピアニストに日頃の研鑽の成果を披露する場を提供

世界の音楽文化の振興

国際交流の推進

過去最多47ヶ国1地域から638名の応募があり、予備審査の結果、25ヶ国1地域から94名の参加が承認されました。

また、7月にはチケット販売も開始します。

公式サイトURL:https://www.hipic.jp/

アジアで初めて『国際音楽コンクール世界連盟』への加盟が認められたピアノコンクールで世界的に活躍するピアニストを多数輩出しています。

上原彩子(日本)(2002年チャイコフスキー国際コンクールピアノ部門第1位)

ラファウ・ブレハッチ(ポーランド)(2005年ショパン国際ピアノコンクール第1位)

アレクサンダー・コブリン(アメリカ)(2005年ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール第1位)

チョ・ソンジン(韓国)(2015年ショパン国際ピアノコンクール第1位)

アレクサンダー・ガジェヴ(2021年ショパン国際ピアノコンクール第2位)ほか多数

●応募状況について

応募総数:638人 47ヶ国1地域

平均年齢:23.7歳(2024年4月1日時点)

最年少 :13歳

最年長 :33歳

日本国籍:146人(22.9%)

外国籍 :492人(77.1%)

●予備審査について

日程 :2024年5月20日(月)〜26日(日)

会場 :ヤマハ銀座コンサートサロン

審査方法:本人提出の演奏映像による審査

名前・国籍・学歴等をふせて審査

審査委員:専門委員4名(小川典子、迫昭嘉、ロナン・オホラ、児玉桃)

●出場承認者について

出場承認者:94人 25ヶ国1地域

平均年齢 :24.16歳(2024年6月1日時点)

最年少 :15歳

最年長 :32歳

日本国籍 :24人

外国籍 :70人

※内、静岡県出身者:1人

※第10回【前回2018年】

承認者数:95人 21ヶ国1地域

平均年齢:23.0歳(2018年6月1日時点)

最年少 :14歳

最年長 :30歳

日本国籍:25人

外国籍 :70人

※出場承認者氏名は添付資料を確認してください。

https://www.atpress.ne.jp/releases/399017/att_399017_1.pdf

●スケジュール ※コンクールの進行により開演時間は変更する場合があります。

●チケット販売について

・発売日 :通し券2024年7月14日(日) 各日券2024年7月21日(日)

・発売場所:アクトシティチケットセンター

※値段はすべて税込

