大人気ゲーム「ブルーアーカイブ」のスケールフィギュアが、グッドスマイルカンパニーから続々登場！【スマイルフェス2024新作まとめ】

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーによる新作フィギュア展示イベント「スマイルフェス2024東京」が、2024年6月22日(土)、23日(日)の2日間にわたって、ベルサール秋葉原で開催される。

本イベントは、グッドスマイルカンパニー、マックスファクトリーおよび関連企業による新作フィギュア、トイ、プラモデルを一挙に展示するイベント。新作アイテムの展示のほかにも、歴代商品の展示やファンミーティング、限定アイテムの物販、宿泊施設とのコラボ企画など盛りだくさんな内容となっている。





グッドスマイルカンパニーのスケールフィギュア

ミカ〜星の呼び声〜 発売時期・価格未定

アキバ総研も会場を訪問！ 気になる新作アイテムを中心にご紹介しよう。今回、特に大きな勢力を誇っていた作品は、ゲームもアニメも人気の「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」だ。グッドスマイルカンパニー、マックスファクトリーのみならずさまざまなメーカーより、新作フィギュアが発表され多くの来場者が足を止めてじっくりとフィギュアの仕上がりをチェックしていた。メーカーごとに注目フィギュアをピックアップしてお届けしよう。

ミヤコ（水着） メモリアルロビーＶｅｒ． 発売日：2025年5月予定 価格：12,000円（税込）

ミヤコ（水着） メモリアルロビーＶｅｒ．楽天市場で見る Amazon.co.jpで見る あみあみで見る DMMで見る

ワカモ（水着） 発売時期・価格未定

イチカ 発売時期・価格未定

ヒナタ（水着） 発売時期・価格未定

POP UP PARADE





グッスマのお手頃価格フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」にも「ブルアカ」がラインアップ！

ヒビキ（応援団） 発売時期未定 価格：5,500円（税込）

コトリ（応援団） 発売時期未定 価格：5,500円（税込）



そのほか商品化決定キャラの情報も！





【イベント情報】■スマイルフェス2024夏開催日時：2024年6月22日（土）10:00〜20:00、23日（日）10:00〜18:00 会場：ベルサール秋葉原〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル1Fhttps://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/tokyo/bs_akihabara/参加費：無料