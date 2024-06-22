大張正巳氏デザインによる新機体「THE 合体 ダイリューガ」登場！【#スマフェス】「ダンクーガ」と合体し、「アルティメットダンクーガ」に！
【スマイルフェス2024】
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
グッドスマイルカンパニーはスマイルフェス2024において、合金フィギュア「THE 合体 ダイリューガ」を発表した。発売日、価格未定。
ダイリューガは大張正巳氏デザインによる「超獣機紳ダンクーガ」における新設定の機体。ダンクーガと合体する強化合体機体で合体することで「アルティメットダンクーガ」となる。
ダイリューガ単体でも「アグレッシブビーストモード」、「ヒューマロイドモード」、「ノーマルモード」に変形する。商品でも「THE 合体 ダンクーガ」と合体可能で、会場ではアルティメットダンクーガの姿でも展示されている
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