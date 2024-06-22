「GRIDMAN」宝多六花が「アズールレーン」版でフィギュア化！【#スマフェス】グッスマアーツから「Ib」や「メイドラゴン」など展示
【スマイルフェス2024】
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
グッドスマイルアーツ上海は、6月22日よりベルサール秋葉原で開催の展示会「スマイルフェス2024」にて、新作スケールフィギュアの展示を行なった。
会場ではスマホゲーム「アズールレーン」より「GRIDMAN DYNAZENON」コラボで登場した「宝多六花 ブルースカイ・ステーション」のデコマスが初公開。ほかにもホラーゲーム「Ib」より「Ib&Garry」のデフォルメフィギュア、「小林さんちのメイドラゴン」より「トール 焼き肉」「カンナ 休日」のフィギュア原型が公開された。また、「スールレーン」からは「尾張」と「チェシャー 音楽絢爛ケットシー」の原型が公開されている。いずれも発売時期・価格は未定。【宝多六花 ブルースカイ・ステーション】 【Ib&Garry】 【トール 焼き肉】 【カンナ 休日】 【尾張】 【チェシャー 音楽絢爛ケットシー】 【ラフタリア 雪遊び】
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