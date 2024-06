【スマイルフェス2024】東京会場:6月22日、23日 開催予定会場: ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場:8月3日、4日 開催予定会場: 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料:無料

DMM Factoryは、イベント「スマイルフェス2024」にて多数のフィギュア商品のデコマスや原型を展示している。

今回イベント会場では同社のブースを設置しており、「【推しの子】」より新生B小町のメンバー「アクア」「有馬かな」「MEMちょ」のフィギュアや、「オーバーロード」より「アルベド」の鎧を着用した姿のフィギュア、初音ミクやVTuberグループ「にじさんじ」に所属する「健屋花那」さんのフィギュアなど、様々なジャンル・作品からフィギュアのデコマスや原型を展示している。

またイラストサイト「Pixiv」オリジナル企画「年下彼女/年上彼女」から、イラストをモチーフにしたフィギュアを展示しているほか、同社のメイドだけのフィギュアブランド「Maid Maison(メイド メゾン)」より、様々なメイドのフィギュアも展示している。

「【推しの子】」

「初音ミク」

にじさんじ「健屋花那」

「ホロ」

「アルベド」

「エルザ・スカーレット」

Pixivオリジナル企画「年下彼女/年上彼女」シリーズ

「Maid Maison」シリーズ

