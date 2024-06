【スマイルフェス2024】東京会場:6月22日、23日 開催予定会場: ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場:8月3日、4日 開催予定会場: 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料:無料

グッドスマイルカンパニーはスマイルフェス2024において、様々なメーカーからのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」関連のフィギュアを出展している。本稿ではそれらをまとめてお伝えしていこう。

「室笠アカネ(バニーガール)」マックスファクトリー

「ミカ~星の呼び声~」グッドスマイルカンパニー

「ワカモ(水着)」グッドスマイルカンパニー

「イチカ」グッドスマイルカンパニー

「ホシノ(水着)」Phat

「ミユ(水着)」Salarain

「一之瀬アスナ(バニーガール)」マックスファクトリー

「アル」マックスファクトリー

「ユウカ(体操服)」マックスファクトリー

「角楯カリン」マックスファクトリー

「ヒナタ(水着)」グッドスマイルカンパニー

「POP UP PARADEヒビキ(応援団)」グッドスマイルカンパニー

「POP UP PARADEコトリ(応援団)」グッドスマイルカンパニー

「飛鳥馬トキ(バニーガール)」マックスファクトリー

「figma 杏山カズサ」マックスファクトリー

「figma 砂狼シロコ」マックスファクトリー

「ウイ(水着)」Phat

「figma 早瀬ユウカ」マックスファクトリー

(C) NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.