【スマイルフェス2024】東京会場：6月22日、23日 開催予定会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料

アニプレックスは、イベント「スマイルフェス2024」にてアニメ「鬼滅の刃」などのフィギュアを展示している。

今回イベント会場では同社のブースを設置しており、アニメ「鬼滅の刃」より「竈門炭治郎」、「煉獄杏寿郎」、「宇髄天元」のノンスケールフィギュアのほか、アクションフィギュアシリーズ「BUZZ.mod」より「不死川実弥」や「不死川玄弥」を展示している。

また他のアニメやゲーム作品から、「リコリス・リコイル」より「錦木千束」と「井ノ上たきな」のウェディング衣装のフィギュアや、「NieR:Automata Ver1.1a」より「9S」、「ディズニー ツイステッドワンダーランド」より「イデア・シュラウド」などのフィギュアを多数展示している。

またパネル展示では、「四月は君の嘘」より「宮園かをり -Again-」が、「ぼっち・ざ・ろっく」より「伊地知虹夏」、「山田リョウ」、「喜多郁代」のスケールフィギュア化を告知している。

「鬼滅の刃」

「リコリス・リコイル」

「NieR:Automata Ver1.1a」

「ディズニー ツイステッドワンダーランド」

「魔法少女まどか☆マギカ」

「月姫 -A piece of blue glass moon-」

その他

「青春ブタ野郎シリーズ」桜島麻衣

「逃げ上手の若君」北条時行

「ぼっち・ざ・ろっく」デフォルメフィギュア

パネル展示

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)SQUARE ENIX／人類会議

(C)Disney

(C)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Partners・MBS

(C)TYPE-MOON

(C)2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

(C)松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス