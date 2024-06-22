「リコリコ」の千束の晴れ着姿やセクシーな「オーバーロード」のアルベドなどKDcolleのフィギュアを紹介【#スマフェス】
【スマイルフェス2024】
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
KDcolleはスマイルフェス2024において、様々なキャラクターフィギュアを出展している。晴れ着姿の「リコリス・リコイル」の千束や、「オーバーロード」のアルベド、「Angel Beats!」の立華かなでのセクシーなフィギュア、「この素晴らしい世界に祝福を！」の原作版キャラクターなど多彩なモチーフが楽しい。
「錦木千束 晴れ着姿Ver.」
「アルベド 10th Anniversary so-bin ver.」
「牧瀬紅莉栖」
「ダクネス 原作版 10周年記念Ver.」
「アクア 原作版 10周年記念Ver.」
「ゆんゆん 原作版 10周年記念Ver.」、「めぐみん 原作版 10周年記念Ver.」
「立華かなで 水着Ver.」
「RONIN」
「妖精弓手」
(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11
(C)丸⼭くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
(C)MAGES./5pb./ChiyoSt. Inc.
(C)2018 MAGES./KADOKAWA/未来ガジェット研究所
(C)暁なつめ・三嶋くろね 発行：株式会社KADOKAWA
(C)VisualArt's/Key
(C)neco
(C) 蝸牛くも・SBクリエイティブ／ゴブリンスレイヤー2製作委員会