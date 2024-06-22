threezero、「鬼滅の刃」や「ジョジョ」などジャンプキャラクターをアクションフィギュア化【#スマフェス】
【スマイルフェス2024】
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
threezeroはスマイルフェス2024において、多彩なキャラクターのアクションフィギュアを出展している。その中でも注目は「ジャンプキャラクター」をモチーフとしているところだろう。
今回、「鬼滅の刃」の主人公「竈門炭治郎」と、「ジョジョの奇妙な冒険 第5部」の「ジョルノ・ジョバーナ」、「ブローノ・ブチャラティ」の商品化が発表された。その他のキャラクターと共に紹介したい。
「フィグゼロ 1/6 竈門炭治郎」
「フィグゼロ 1/6 ジョルノ・ジョバーナ」/「フィグゼロ 1/6 ブローノ・ブチャラティ」
「SiXTH 1/6T-60パワーアーマー(復刻版)」
「フィグゼロ 1/6 ULTRAMANSUIT C-TYPE(Anime Ver.)」
「ロボ道 イングラム1～3号機 リアクティブアーマー装備」
「ロボ道 98式特型指揮車」
「ロボ道 99式特型レイバーキャリア」
「ロボ道 テッカマン(threezeroアレンジ版)メタリックVer.」
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS / 集英社・『ジョジョの奇妙な冒険 DU 製作委員会
(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN PRODUCTION CONSORTIUM
(C)HEADGEAR
(C)Tatsunoko Production