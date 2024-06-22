¹â¿ÈÄ¹¥°¥é¥É¥ë¤ËÄÉ¤¤É÷¡ª ¿ÈÄ¹167cm°Ê¾å¡ßÆù´¶Åª¡Ö#¥Ç¥«½÷¥Ö¡¼¥à¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö#¥Ç¥«½÷¥Ö¡¼¥à¡×¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤¬X¾å¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¸«¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë ¾®ÃÓ±É»Ò¤ËÁ÷¤Ã¤¿ÀèÇÚÇÐÍ¥¤Î½õ¸À
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯È¯Ã¼¤Ï¡¢5·î21Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ò¥Ò¡¼¥ëÍú¤¤¤Æ¿ÈÄ¹´°Á´¤ËÈ´¤«¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ê·Ò¤®¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤ï¡Ó¤È¤¤¤¦´êË¾¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï6600Ëü°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¥Ð¥º¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Î½÷À¤âÈ¿±þ¤·¤¿¤È¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ê6·î2ÆüÇÛ¿®¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤¤¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºØÆ£¶³Âå¡Ê28¡á173¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬¡Ö¥Ç¥«½÷¥Ö¡¼¥à¤Ê¤Î¡© »ä¤Î½ÐÈÖ¤À¤Í¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥°¥é¥É¥ë¤é¤¬¡¢¡Ö#¥Ç¥«½÷¥Ö¡¼¥à¡×¡Ö#¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯¿®¤·»Ï¤á¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¥°¥é¥É¥ë¤¿¤Á¡Ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢É¾ÏÀ²È¤Î¿¥ÅÄÍ´Æó»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¥°¥é¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥É¥ëÀª¤Ï¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«µÔÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ã¤¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¸¬µõ¡£¥Ö¡¼¥à¤Ø¤Î¾è¤Ã¤«¤ê¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤¢¤¶¤È¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¥°¥é¥É¥ëÀª¤Ë¤½¤¦¤·¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤âÇØ¤Ï¹â¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤ËÂç¤¤¤½÷À¤Ë¤Ï°ú¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤âË¾¤ó¤Ç¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹¶¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£¡Ö¿ÈÄ¹°Ê¾å¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î¥Ç¥«¤µ¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¸½ºß¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¿ÈÄ¹167¡¢168¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¿¥ÅÄ»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âº£Æü¤Ë»ê¤ë¥°¥é¥É¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢21À¤µª¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë°æÀîÍÚ¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â167¥»¥ó¥Á¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤È¿ÈÄ¹°Ê¾å¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î¥Ç¥«¤µ¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥é¥É¥ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÈÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ç¶»¤â¤ª¿¬¤âÆù´¶Åª¤Ê¡È¹â¿ÈÄ¹¥Ç¥«½÷¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥°¥é¥É¥ë¤Î¾ÝÄ§¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡È¹â¿ÈÄ¹¤ÇµðÆý¡É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ·Á¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¤â¡¢¤É¤³¤«¤Î»¨»ï¤ÇÈÖÉÕ¤È¤«¤ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥É¥ë¤Î´ßÌÀÆü¹á¡Ê158¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¶È³¦¤Î¿·ÀªÎÏ¡×¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¤Ï½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿¥ÅÄ»á¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£