美ボディあらわなビキニ姿

夫とのツーショットも

モデルの島袋聖南さんは6月20日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露しました。島袋さんは「Thanks to Airbnb for partnering with me」とAirbnbに感謝し、写真5枚と動画1本を載せています。島袋さんが圧巻のボディを見せたビキニ姿などです。2枚目では窓に全身が映り、かなりセクシーな雰囲気が漂っています。また息子と一緒に写る写真もあり、仲の良さがほほ笑ましいです。コメントでは、「聖南ちゃんスタイルが綺麗」「息子さんワイルド!」「かわいい」と、称賛の声が上がっています。2人のすてきな姿にファンも歓喜しているようですね。6日の投稿ではイケメン夫との正装ショットを公開していた島袋さん。美男美女の夫婦であることが伝わってきます。今後の家族ショットも楽しみですね!(文:橋酒 瑛麗瑠)