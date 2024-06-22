来週の主な予定 米PCE価格指数に東京消費者物価指数、日銀6月主な意見 仏下院選挙に米大統領選討論会
来週の主な予定 米PCE価格指数に東京消費者物価指数、日銀6月主な意見 仏下院選挙に米大統領選討論会
・日銀6月会合の主な意見 国債買い入れ減額方針決定も具体策は7月に見送りで円安加速、ドル円158円突破
・米PCE価格指数 FRB高官「歓迎すべき下振れになると予想」発言 5月はCPI PPI 小売売上高が予想下回る
・東京都消費者物価指数 電気代値上げなど光熱費の上昇が加速することが見込まれる、6月真夏日続出
・米大統領選テレビ討論会、バイデン大統領とトランプ前大統領が対決 激戦州ジョージア州で開く
・週末フランス下院選挙 欧州議会で与党連合が大敗、結果次第では週明け再びユーロが荒れる可能性
・タカ派メスター・クリーブランド連銀総裁退任、7月FOMCは代わりにグールズビー・シカゴ連銀総裁が投票
24日（月）
日銀主な意見（6月13日-14日開催分）
日銀国債買い入れオペ（1-3年、3-5年、5-10年）
マックレム加中銀総裁、イベント「インフレ：現在と未来」講演
ウォラーFRB理事、国際中央銀行年次研究会議開会挨拶
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
EU外相理事会
25日（火）
日本20年利付国債入札
カナダ消費者物価指数（5月）
米消費者信頼感指数（6月）
ボウマンFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
26日（水）
豪消費者物価指数（5月）
ケント豪中銀総裁補佐、講演
レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演
FRB年次銀行ストレステスト結果
中国モバイル・ワールド・コングレス「MWC上海」（28日まで）
27日（木）
日本2年利付国債入札
日本資金循環統計(1月-3月)
日本小売売上高（5月）
国内自動車各社、世界販売生産実績（5月）
中国工業企業利益（5月）
英中銀金融安定報告・議事録公表
米GDP確報値（第1四半期）
メキシコ中銀政策金利
ハウザー豪中銀副総裁、経済フォーラム出席
米大統領選第1回テレビ討論会（激戦州ジョージア州アトランタ）
EU首脳会議
28日（金）
日本雇用統計（5月）
東京都消費者物価指数（6月）
日銀国債買い入れオペ（3-5年、10-25年、25年超）
日銀国債買い入れ日程（7月-9月）
為替介入実績(5月30日-6月26日)
ECB消費者インフレ期待（5月）
米個人所得支出（5月）
米個人消費支出（PCE）価格指数（5月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（6月）
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
イラン大統領選（5月19日ヘリ墜落事故でライシ大統領が死亡）
30日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）
ウィリアムズNY連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催イベント出席
フランス下院選挙第1回投票（決選投票日7月7日）
クリーブランド連銀のメスター総裁退任（ベス・ハマック氏が8月21日付で就任）
※予定は変更することがあります
・日銀6月会合の主な意見 国債買い入れ減額方針決定も具体策は7月に見送りで円安加速、ドル円158円突破
・米PCE価格指数 FRB高官「歓迎すべき下振れになると予想」発言 5月はCPI PPI 小売売上高が予想下回る
・東京都消費者物価指数 電気代値上げなど光熱費の上昇が加速することが見込まれる、6月真夏日続出
・米大統領選テレビ討論会、バイデン大統領とトランプ前大統領が対決 激戦州ジョージア州で開く
・週末フランス下院選挙 欧州議会で与党連合が大敗、結果次第では週明け再びユーロが荒れる可能性
・タカ派メスター・クリーブランド連銀総裁退任、7月FOMCは代わりにグールズビー・シカゴ連銀総裁が投票
24日（月）
日銀主な意見（6月13日-14日開催分）
日銀国債買い入れオペ（1-3年、3-5年、5-10年）
マックレム加中銀総裁、イベント「インフレ：現在と未来」講演
ウォラーFRB理事、国際中央銀行年次研究会議開会挨拶
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
EU外相理事会
25日（火）
日本20年利付国債入札
カナダ消費者物価指数（5月）
米消費者信頼感指数（6月）
ボウマンFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
26日（水）
豪消費者物価指数（5月）
ケント豪中銀総裁補佐、講演
レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演
FRB年次銀行ストレステスト結果
中国モバイル・ワールド・コングレス「MWC上海」（28日まで）
27日（木）
日本2年利付国債入札
日本資金循環統計(1月-3月)
日本小売売上高（5月）
国内自動車各社、世界販売生産実績（5月）
中国工業企業利益（5月）
英中銀金融安定報告・議事録公表
米GDP確報値（第1四半期）
メキシコ中銀政策金利
ハウザー豪中銀副総裁、経済フォーラム出席
米大統領選第1回テレビ討論会（激戦州ジョージア州アトランタ）
EU首脳会議
28日（金）
日本雇用統計（5月）
東京都消費者物価指数（6月）
日銀国債買い入れオペ（3-5年、10-25年、25年超）
日銀国債買い入れ日程（7月-9月）
為替介入実績(5月30日-6月26日)
ECB消費者インフレ期待（5月）
米個人所得支出（5月）
米個人消費支出（PCE）価格指数（5月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（6月）
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
イラン大統領選（5月19日ヘリ墜落事故でライシ大統領が死亡）
30日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）
ウィリアムズNY連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催イベント出席
フランス下院選挙第1回投票（決選投票日7月7日）
クリーブランド連銀のメスター総裁退任（ベス・ハマック氏が8月21日付で就任）
※予定は変更することがあります