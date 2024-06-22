来週の主な予定 米PCE価格指数に東京消費者物価指数、日銀6月主な意見 仏下院選挙に米大統領選討論会 来週の主な予定 米PCE価格指数に東京消費者物価指数、日銀6月主な意見 仏下院選挙に米大統領選討論会

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来週の主な予定 米PCE価格指数に東京消費者物価指数、日銀6月主な意見 仏下院選挙に米大統領選討論会



・日銀6月会合の主な意見 国債買い入れ減額方針決定も具体策は7月に見送りで円安加速、ドル円158円突破

・米PCE価格指数 FRB高官「歓迎すべき下振れになると予想」発言 5月はCPI PPI 小売売上高が予想下回る

・東京都消費者物価指数 電気代値上げなど光熱費の上昇が加速することが見込まれる、6月真夏日続出

・米大統領選テレビ討論会、バイデン大統領とトランプ前大統領が対決 激戦州ジョージア州で開く

・週末フランス下院選挙 欧州議会で与党連合が大敗、結果次第では週明け再びユーロが荒れる可能性

・タカ派メスター・クリーブランド連銀総裁退任、7月FOMCは代わりにグールズビー・シカゴ連銀総裁が投票



24日（月）

日銀主な意見（6月13日-14日開催分）

日銀国債買い入れオペ（1-3年、3-5年、5-10年）

マックレム加中銀総裁、イベント「インフレ：現在と未来」講演

ウォラーFRB理事、国際中央銀行年次研究会議開会挨拶

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

EU外相理事会



25日（火）

日本20年利付国債入札

カナダ消費者物価指数（5月）

米消費者信頼感指数（6月）

ボウマンFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）

クックFRB理事、NYエコノミッククラブで経済見通しについて講演（質疑応答あり）



26日（水）

豪消費者物価指数（5月）

ケント豪中銀総裁補佐、講演

レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演

FRB年次銀行ストレステスト結果

中国モバイル・ワールド・コングレス「MWC上海」（28日まで）



27日（木）

日本2年利付国債入札

日本資金循環統計(1月-3月)

日本小売売上高（5月）

国内自動車各社、世界販売生産実績（5月）

中国工業企業利益（5月）

英中銀金融安定報告・議事録公表

米GDP確報値（第1四半期）

メキシコ中銀政策金利

ハウザー豪中銀副総裁、経済フォーラム出席

米大統領選第1回テレビ討論会（激戦州ジョージア州アトランタ）

EU首脳会議



28日（金）

日本雇用統計（5月）

東京都消費者物価指数（6月）

日銀国債買い入れオペ（3-5年、10-25年、25年超）

日銀国債買い入れ日程（7月-9月）

為替介入実績(5月30日-6月26日)

ECB消費者インフレ期待（5月）

米個人所得支出（5月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（5月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（6月）

ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

イラン大統領選（5月19日ヘリ墜落事故でライシ大統領が死亡）



30日（日）

中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）

ウィリアムズNY連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催イベント出席

フランス下院選挙第1回投票（決選投票日7月7日）

クリーブランド連銀のメスター総裁退任（ベス・ハマック氏が8月21日付で就任）



※予定は変更することがあります

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