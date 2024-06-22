　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円安の3万8490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39538.37円　　ボリンジャーバンド3σ
39251.18円　　ボリンジャーバンド2σ
38963.99円　　ボリンジャーバンド1σ
38872.53円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38676.80円　　25日移動平均
38605.00円　　一目均衡表・転換線
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38518.00円　　5日移動平均
38490.00円　　22日夜間取引終値
38487.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.61円　　ボリンジャーバンド-1σ
38102.42円　　ボリンジャーバンド2σ
37815.23円　　ボリンジャーバンド3σ
35785.15円　　200日移動平均
242.82円　　21日日経平均株価現物終値


株探ニュース