日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円安の3万8490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39538.37円 ボリンジャーバンド3σ
39251.18円 ボリンジャーバンド2σ
38963.99円 ボリンジャーバンド1σ
38872.53円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38676.80円 25日移動平均
38605.00円 一目均衡表・転換線
38535.00円 一目均衡表・基準線
38518.00円 5日移動平均
38490.00円 22日夜間取引終値
38487.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.61円 ボリンジャーバンド-1σ
38102.42円 ボリンジャーバンド2σ
37815.23円 ボリンジャーバンド3σ
35785.15円 200日移動平均
242.82円 21日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39538.37円 ボリンジャーバンド3σ
39251.18円 ボリンジャーバンド2σ
38963.99円 ボリンジャーバンド1σ
38872.53円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38676.80円 25日移動平均
38605.00円 一目均衡表・転換線
38535.00円 一目均衡表・基準線
38518.00円 5日移動平均
38490.00円 22日夜間取引終値
38487.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.61円 ボリンジャーバンド-1σ
38102.42円 ボリンジャーバンド2σ
37815.23円 ボリンジャーバンド3σ
35785.15円 200日移動平均
242.82円 21日日経平均株価現物終値
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