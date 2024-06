ドーナツ探求家が厳選！ 大阪で注目のドーナツ店8選

年間500種類ものドーナツを食べ歩く、ドーナツ探求家・溝呂木一美さん。今回は、大阪で見つけたおいしいドーナツをご紹介。

老舗のドーナツから韓国の揚げ菓子まで

全国のドーナツを食べ歩くドーナツ探求家の溝呂木一美さん。今回は大阪のドーナツの中から、おすすめのドーナツ店を教えてもらいました。創業1971年、老舗パン屋のドーナツから最新のお店まで、8店舗を紹介します。

教えてくれる人

溝呂木一美(みぞろぎひとみ)

ドーナツ探求家・イラストレーター・デザイナー・手芸愛好家。国内外で年間500種類以上のドーナツを食べ、自身のブログや各種SNS、テレビやラジオ、雑誌、Webメディア等でも情報を発信。著書に『私のてきとうなお菓子作り』(ワニブックス)、『ドーナツのしあわせ』(イースト・プレス)、『ドーナツの旅』(グラフィック社)。いろいろ制作ユニット「スタジオ・ソラリス」所属。

1. 窯出しぱん工房 ロンパル

「ハニードーナツ」120円 出典:ぶ-さん

溝呂木さん

なんとも美しい姿! 1971年創業の老舗ベーカリーの、創業時からの看板商品「ハニードーナツ」は、ドーナツが好きな人なら、一度は食べたい傑作です。カラッとよく揚がったドーナツに、たっぷりとハチミツをかけてあります。表面はサクッとして、中は気泡が大きくふんわりときれいに膨らんで、しっとりとやわらか。ハチミツのコクとドーナツのほんのりとした甘さに、ホッと心が温まるような、安心感のある味です。50年以上も地元の人たちに愛されてきた、かけがえのないドーナツなのです。

創業当時から人気のハチミツがたっぷりかかったドーナツ 写真:お店から

2. タカムラ コーヒーロースターズ

自家製ドーナツは230円〜 出典:ラカキンさん

<店舗情報>◆窯出しぱん工房 ロンパル住所 : 大阪府大阪市大正区千島1-23-115 千島ガーデンモール中央ゲート前TEL : 06-6554-3526

溝呂木さん

定番フレーズとなった食感のフレーズ「ふわふわもちもち」という言葉では表現しきれない、独特の食感を持つドーナツ。気泡が大きめで、バゲットのクラムのような空気感があり、ツルリとした不思議な弾力があります。むっちりともちゅもちゅしたオリジナリティのある食感はここでしか味わえないものです。このドーナツに、焙煎所ならではの質の高いコーヒーを合わせれば、至福の時間を過ごせます。

コーヒーとの相性も◎ 出典:かぼちゃ 。さん

3. THE coffee time

「自家製バニラクリーム」500円のドーナツ 出典:わあ。さん

<店舗情報>◆タカムラ コーヒーロースターズ住所 : 大阪府大阪市西区江戸堀2-2-18TEL : 06-6443-3519

溝呂木さん

自家焙煎シングルオリジンコーヒーとコーヒーのためのおやつを楽しめる同店では、さまざまなドーナツを味わうことができます。中でも大人気のクリームドーナツは、ふわっふわでやわらかなイーストドーナツに、たっぷりのクリームが詰まっています。エアリーで口溶けのいいドーナツがクリームとしっとりと馴染んでおり、満足度の高いメニューです。そのほか、オーソドックスなリング形のシュガードーナツなども、風味よく、むちむちと弾力があり、何度も食べたくなる味と食感です。自家焙煎のコーヒーを合わせれば、スペシャルなコーヒータイムになること間違いなしです。

季節限定のクリームドーナツも! 出典:mqkichqnさん

4. ゴリラベイク

「ゴリラドーナツ」170円 出典:食っとーとさん

<店舗情報>◆THE coffee time住所 : 大阪府大阪市淀川区塚本2-14-7TEL : 06-6459-9351

溝呂木さん

黄色を基調としたポップな外観が目を引く、なんだか楽しそうなお店の中には、パティシエが作るさまざまな種類のドーナツがたくさん並びます。特に、看板商品の「ゴリラドーナツ」は、必ず食べたい逸品です。ライ麦、アーモンドミルクを使用した生地を米油で揚げたほわっとやわらかなケーキドーナツです。シンプルながらコクがあり、風味も食感もよく、品質の高さに驚きます。素朴な味わいで、どこか懐かしさを感じさせるものがあり、それが「また食べたいな」という気持ちにさせてくれます。そのほかのドーナツも、パティシエならではの技量の高さを感じる名品揃いです。

ポップな外観 出典:Yo4429さん

5. YANKEE DONUTS

「プレーン」280円 出典:yoshi_3さん

<店舗情報>◆ゴリラベイク住所 : 大阪府豊中市三国1-11-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

溝呂木さん

“一瞬でなくなる、かるごこち”がキャッチコピーの、とってもエアリーなドーナツが登場しています。ふんにゃり、やわっやわで、手に取った瞬間に「無重力?」と思うくらいの軽さが魅力です。特に「PLAIN」は、きめ細かな砂糖をさらさらと薄くまぶしてあり、エアリーな食感をより強く感じられます。軽すぎて、あっという間に口の中から消えてしまいます。

「プレーン」と「ココナッツ」 出典:yoshi_3さん

6. coucou churros

「ククチュロス」500円〜 出典:yoshi_3さん

<店舗情報>◆YANKEE DONUTS住所 : 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7FTEL : 06-6366-6194

溝呂木さん

韓国発のチュロスブームが日本でもジワジワ広がっているようです。ちなみにチュロスはスペインなどで古くから食べられている揚げ菓子で、日本ではテーマパークでよく見かける食べ物として認知している人が多いかもしれません。「coucou churros」は、韓国チュロスカフェとしてオープンし「生チュロス」を提供しています。“冷凍ではなく、一からこだわったチュロス生地を使用した生チュロス”とのことで、注文するとその場で揚げてくれます。揚げ立ては香ばしく表面はクリスピー、中はむちゅっと生っぽい印象がある食感です。コントラストのある食感が楽しく、ショコラやアイスとの相性も抜群です。

そのままでもショコラにディップしても 出典:らてみさん

7. BONTEMPS アメリカ村本店

ドーナツは「シュガー」300円〜 出典:ゆいちん @x.yui.yui.xさん

<店舗情報>◆coucou churros住所 : 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7FTEL : 06-6366-6201

溝呂木さん

韓国の伝統的な揚げ菓子「クァベギ」は、ねじった形状で砂糖をまぶした素朴なドーナツです。近年は、さまざまな食材でデコレーションしたクァベギを提供するお店が人気になっています。アメリカ村にオープンした「BONTEMPS」は韓国からやってきた人気のカフェブランドで、見た目も楽しい新時代のクァベギを看板メニューとしています。まずはワクワクするようなデコレーションに目が行きますが、天然発酵種法を用いて作った生地を揚げたドーナツは、やわらかくしっとりとひきがあり見た目だけではないクオリティの高さを感じます。韓国カフェならではのドリンクメニューも充実しているので、ドリンクとともに楽しむのがおすすめです。

デコレーションがかわいい 出典:oyasumi73iさん

8. ル・プチメック 新大阪駅店

出典:Laguna-marfaさん

<店舗情報>◆BONTEMPS アメリカ村本店住所 : 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-15TEL : 06-6732-8145

溝呂木さん

「ル・プチメック」と言えば、京都出身のオーナーシェフによる、京都発の“本格フレンチスタイルのブーランジェリー”で、東京、大阪にも進出している名店です。ブランド初のドーナツセレクションとして「Le Petit Mec DONUT(ル・プチメック ドーナツ)」が2024年1月より心斎橋店からスタートし、現在では新大阪駅でも販売しています。さまざまなアレンジの、軽くてやわらかく、しっとりと弾力があるイーストドーナツが揃います。小麦粉の旨みがあり風味もよく、繊細に作られたベーカリーならではのハイクオリティなドーナツです。新大阪駅でお土産用に買えるのもうれしいです。

「フランボワーズ」300円 出典:子鹿とチューリップさん

<店舗情報>◆ル・プチメック 新大阪駅店住所 : 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1TEL : 070-3146-1058

※価格はすべて税込です。

文:溝呂木一美、食べログマガジン編集部

