HIP HOPユニット・Creepy Nutsが、きょう22日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜 後7:56〜後8:54)に出演する。それに先立って、見どころが公開された。Creepy Nutsは、大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」とドラマ『不適切にもほどがある!』(TBS系)の主題歌「二度寝」をスペシャルパフォーマンスする。

「Bling-Bang-Bang-Born」は、中毒性のある歌詞と踊りたくなるダンスで大バズリ。子どもたちにも大人気の曲となっている。大ヒットにR-指定は「そんなに実感ないんですよね」、DJ松永は「生活してて日常で流れて耳にしたこと1回もない(笑)」と明かす。海外アーティストとしてデビューから最短期間(1年11ヶ月)で東京ドームでの公演が決定した世界的ガールグループ・NewJeansは、最新曲「Right Now」を日本のテレビで初披露する。日本デビュー曲「Supernatural」と「Bubble Gum」の豪華3曲のスペシャルライブを送る。倉木は、国民的アニメ『名探偵コナン』の歴代テーマソング売り上げ1位を記録した名曲「Secret of my heart」を『名探偵コナン』のアニメーションとともにパフォーマンス。現エンディングテーマ「You & I」も披露する。スタジオにはコナンくんも登場。『名探偵コナン』のテーマ曲を多く担当する倉木は、コナンくんと20年以上の仲だという。さらに『名探偵コナン』の歴代テーマソング売り上げ1位を記録した名曲「Secret of my heart」を制作した時の思いも明かす。今年デビュー27周年を迎えたDA PUMPはミュージックビデオがYouTube再生数2.6億回を突破した2018年の大ヒット曲「U.S.A.」とブレイクダンスを取り入れた最新曲「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」を披露する!■22日放送『with MUSIC』出演アーティスト倉木麻衣Creepy NutsDA PUMPNewJeans