¡ÚÀ¾Éð¡Û¸åÆ£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎàºÆ·úÀë¸Àá¤ËÇ®ÎÌ´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¡³ô¼çÁí²ñ¤ÏÊ¶µê¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¼ÁÌä¤â
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þà¥é¥¤¥ª¥ó¥º°Å¹õ»þÂåá¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£À¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤ÎÂè£±£¹²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤¬£²£±Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾Éð£È£ÄÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Î¸åÆ£¹â»ÖµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£·£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²óÂç¡¹Åª¤Ê²þ³×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¼è¤êÌá¤¹²þ³×¤ò»ä¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶ñÂÎ°Æ¤Ê¤ºÆ·úÀë¸À¤ËÄãÌÂÃ¦½Ð¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£±£°£°ÇÔ¥Ú¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢£··î½é½Ü¤Ë¤â¼«ÎÏ£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÎò»ËÅª´íµ¡¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼ç¤¿¤Á¤âÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯¿ôÂ¿¤¯¤Î¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬µåÃÄÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Èô¤ó¤À¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¥¥ã¥ó¥×¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö£Ï£Â¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¾¡¤Æ¤ë´ÆÆÄ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬°ì¡¢Æó·³¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¿·¤·¤¤·ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤»¤á¤Æ¡Ê½êÂô°ÜÅ¾¤«¤é¡Ë£µ£°¼þÇ¯¤Î£²£°£²£¸Ç¯¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃå¼Â¤ËÊä¶¯¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤Ë±üÂ¼¹äµåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¿¿ÈÄãÆ¬¡£ËÉÀï¤ËÅ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¸åÆ£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢£²£°£°£·Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤Æ£Î£Ð£ÂÂ¦¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿°ìÉô¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤Ø¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿¡£Åö»þ¤ÏµåÃÄ¤Î²þ³×°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤Î²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤è¤êÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Äó¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¡£µåÃÄÌ¾¤Ë¡Öºë¶Ì¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Á°¿È¤Ç¤¢¤ëÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤ÎàÎò»ËÅªÏÂ²ò»ö¶Èá¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À²áµî¤Î´ë²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÅÏÊÕ¡Êµ×¿®¡ËÆó·³´ÆÆÄ¡Ê¸½´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ë¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é£±²ó¤â¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤¦°ì²ó¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤âÎÏÀâ¡££²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Â¥¯¥é¥¹¡¢£µ°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÁ°Ç¯¤Î£°£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£Ö»ú²óÉü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°²óÆüËÜ°ì¤ÎºÆ¸½¤òÀÀ¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤âµåÃÄ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç²¿¤«ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿ÀÞ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëà¾ïÅå¶çá¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÁ°½Ò¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå¤Ï£±£²µåÃÄ¤ÎÁ´¤Æ¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½ºö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÏÃ¤À¡££°£¸Ç¯¤ÎÆüËÜ°ìÃ£À®¤âÁ°Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê´Ö¤ÇÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿É÷ÄÌ¤·¤ò°ì·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤¬À°È÷¤·¡¢ÊÒ²¬¡¢·ª»³¡¢ÃæÅç¡¢ÃæÂ¼¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Ìî¼ê¤¬½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÌäÂêÅÀ¤ÏÀõÂ¼¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢½©»³¡Ê£Í£Ì£Â¢ª¸½¹Åç¡Ë¡¢¿¹¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³Àî¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¼¡¡¹¤Ë£Æ£Á¤ÇÂ¾µåÃÄ¤ØÎ®½Ð¤òµö¤·¤¿¼ç¼´ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¼ã¤¤ÀïÎÏ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ë½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤Ë¤Û¤ÜàÅö¤¿¤êá¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£Á´¤Æ¤ÎÂÇÀþ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¼´¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥Ñ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤«¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¾¡¤Ä¤«¡×¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë£µµåÃÄ¤ÎÌ¿Âê¡£µð¿Í¤Î£Ö£¹¤òÄ¶¤¨¤ë£Ö£±£°¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊä¶¯¡¢°éÀ®¡¢»ÜÀß³È½¼¤ÎÅê»ñ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¾ðÇ®¡¢Ç®ÎÌ¤Ëº£¤ÎÀ¾Éð¤¬¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤ÎÎÏÎÌ°Ê¾å¤ËÁÈ¿¥¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éµåÃÄ£Ï£Â¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ÎÄéµÁÌÀ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤äÍ¥¾¡°Ê³°¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²°Ì°Ê²¼¤ÏºÇ²¼°Ì¤âÆ±¤¸¡£¤½¤·¤Æ¿®¾ÞÉ¬È³¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ï¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡Äé»á¤Ï¹¥ºàÎÁ¤·¤«µó¤²¤Æ¤³¤Ê¤¤µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¸½¾ì¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤äËÜ²»¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¼«¤é¤ÎàÁð¤Îº¬á¤ò¥Á¡¼¥àÆâ¤ËÇÛÃÖ¡£¼ÂºÝ¤Î´ÆÆÄ¤ÎÉ¾È½¤äºÓÇÛ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤È¿©»ö²ñ¤ò³«¤¡Ö¼¡¤Î´ÆÆÄ¤ò¡»¡»¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸½¾ìµ¼Ô¤ËÀ¸¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤ÏµðÂç¤ÊÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¿ã¤Ç¤¢¤ë´é¤È¤ÏÊÌ¤ÎµåÃÄ±¿±Ä¤ËÅÒ¤±¤ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¾¡Íø¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äé»á¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñµõµ¶µºÜ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤«¤é¹ß¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÀ¾Éð£È£ÄÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬ËÜµ¤¤Ç¸½¾ì¤Ë¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤À¡£Ìîµå¤¬à¥«¥Í¤Î¤«¤«¤ë¶½¹Ôá¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÂÇÅÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÀïÎ¬¤ò¾å²ó¤ëÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹æÎá¤Ð¤«¤ê¤ÎºÆ·úÀë¸À¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤Ïº£°Ê¾å¤Ë³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£