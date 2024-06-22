´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©¡Ú´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÇÄ¶»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º10Áª¡ª¡Û
¡ÖK-POP¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì£±Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÇÄ¶»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º10Áª
¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡¢¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ìÏÃ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡ª
¤¸¤Ä¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡¢Æ»°ÆÆâ¤äÃíÊ¸¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¤ªÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤ÎÊý¤âÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢°Õ³°¤È´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤ä´ÊÃ±¤Ê±Ñ¸ì¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó³Ð¤¨¤¿¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç»È¤¨¤ë¤ÈÄ¶ÊØÍø¤Ê´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò10¸Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡§¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡Ê안녕하세요.¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¡¢°§»¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡Ê안녕하세요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡×¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡§¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ê감사합니다.¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ê감사합니다.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤È¤¤ä¡¢°û¿©Å¹¤Ç¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ê¤É¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡©¡Ê괜찮아요?¡Ë
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡©¡Ê괜찮아요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¤Þ¤À±Ä¶ÈÃæ¤Ê¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¸ìÈø¤Î¡Ö¥è¡×¤ò¡Ö¥è⤴︎¡×¤È¾å¤²¤ë¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¡Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤Î¡Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡§¥Á¥ç¥®¥è¡Ê저기요.¡Ë
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥®¥è¡Ê저기요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢³¹Ãæ¤Ç¿Í¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Õºá¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥½¥ó¥Ï¥à¥Ë¥À.¡Ê죄송합니다.¡Ë¡×¤ä¡Ö¥ß¥¢¥Ê¥à¥Ë¥À.¡Ê미안합니다.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥ª¥ë¥Þ¥¨¥è¡©¡Ê얼마예요?¡Ë
¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ë¥Þ¥¨¥è¡©¡Ê얼마예요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë