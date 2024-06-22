Ã±°Ì´¹»»¡Ö0.089kL¡á¡©dL¡×¤¬ÇúÂ®¤Ç¤Ç¤¤ë¡È¤¹¤´¤¤¡ÉÊýË¡
ÅìÂçÂ´¥×¥í»»¿ô¹Ö»Õ¤Î¾®¿ùÂóÌé»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ±°Ì´¹»»¤¬½Ö»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ø3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡Ù¤Ï³Ø¹»¤Ç¤Ï½¬¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã±°Ì´¹»»¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯Àµ³Î¤Ë¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤À¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
Æ±»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢³Ø½¬»²¹Í½ñ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö2023Ç¯ ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿ËÜ¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç1°Ì¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¡ÊÆüÈÎÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ç¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î´©¹Ô¡£ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢Æ±»á¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ±°Ì´¹»»¤Ï°Åµ¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò
Ã±°Ì´¹»»¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö1L¡á1000mL¡×¡Ö1L¡á10dL¡×¡Ö1kL¡á1000L¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¤Þ¤º¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î´Ø·¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÀµ³Î¤ËÃ±°Ì´¹»»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö1L¡á1000mL¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö70mL¤¬²¿L¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î±þÍÑÌäÂê¤ò²ò¤±¤ë»Ò¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Î´Ø·¸¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÃ±°Ì´¹»»¤Î¤·¤«¤¿¡×¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÃ±°Ì´¹»»¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ë¡¢¡ÖÃ±°Ì´¹»»¤Ï°Åµ¡Ê¤À¤±¡Ë¤À¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î°Åµ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±½ñ¤Ç¡ÖÃ±°Ì¤Î´Ø·¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö1L¡á1000mL¡×¡Ö1L¡á10dL¡×¡Ö1kL¡á1000L¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö70mL¤¬²¿L¤«¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤Ç²ò¤¯¤«¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê½ñ¤äÌäÂê½¸¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î²ò¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ëÀèÀ¸¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤¬¡ÖÃ±°Ì´¹»»¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤°ì°ø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯Àµ³Î¤ËÃ±°Ì´¹»»¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¡¢Æ±½ñ¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ò¤Êý¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ë¾®³ØÀ¸¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î»»¿ô¤äÍý²Ê¤ÇÃ±°Ì´¹»»¤ÏÉÑ½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Ã±°Ì´¹»»¤òÇúÂ®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤È¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤µ¤Ã¤½¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¡Ö5512a¡á¢¢ha¡×¤Î¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö5512a¡á¢¢ha¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±°Ì¡Öa¤Èha¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö100a¡á1ha¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö100a¡á1ha¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡Ö100¤È1¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£100¤ò¡Ö100¤Ç³ä¤ë¡×¤È1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê100a¢ª100¡à100¡á1¢ª1ha¡Ë
£¡Ö5512a¡á¢¢ha¡×¤Î5512¤ò¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö100¤Ç³ä¤ë¡×¤È¡¢55.12¤È¤Ê¤ê¡¢¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤¬55.12¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê5512a¢ª5512¡à100¡á55.12¢ª55.12ha¡Ë¡£
¤â¤¦°ìÎã¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÎã¡Ë¡Ö0.089kL¡á¢¢dL¡×¤Î¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö0.089kL¡á¢¢dL¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±°Ì¡ÖkL¤ÈdL¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö1kL¡á10000dL¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö1kL¡á10000dL¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡Ö1¤È10000¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£1¤ò¡Ö10000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È10000¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê1kL¢ª1¡ß10000¡á10000¢ª10000dL¡Ë
£¡Ö0.089kL¡á¢¢dL¡×¤Î0.089¤ò¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö10000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È¡¢890¤È¤Ê¤ê¡¢¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤¬890¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê0.089kL¢ª0.089¡ß10000¡á890¢ª890dL¡Ë¡£
¤³¤Î¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤µ¡Êcm¡¢m¤Ê¤É¡Ë¡¢½Å¤µ¡Êg¡¢t¤Ê¤É¡Ë¡¢ÌÌÀÑ¡Ê㎠¡¢ha¤Ê¤É¡Ë¡¢ÂÎÀÑ¤ÈÍÆÀÑ¡Ê㎤¡¢L¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃ±°Ì¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë´¹»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤ÊÃ±°Ì´¹»»¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤ÎÎã¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö1ha¡á100a¡×¤Ê¤É¤Î¡¢Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤Î¤ª¤µ¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¡¢Æ±½ñ¤ÇÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃ±°Ì¡¢¤Þ¤¿¡¢Ã±°Ì´¹»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£