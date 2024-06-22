¡Ú±«Í½Êó¤ÎGIÊõÄÍµÇ°¡Û¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏÂçÇÔ¡ª½ÅÇÏ¾ì¤ÇµÞÉâ¾å¤¹¤ë¡Ö¤³¤Î£³Æ¬¡×¤Î¥¦¥Ï¥¦¥ÏÅ¬À
¡¡º£Ç¯¤ÎÁ°È¾ÀïºÇ¸å¤ÎGI¡¦ÊõÄÍµÇ°¤Ï¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É²þÁõ¹©»ö¤Î¤¿¤á¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£2200¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÇÏ·ôÍ½ÁÛ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏµþÅÔ¥³¡¼¥¹¤Ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÅöÆü¤ÎÅ·µ¤¤À¡£Í½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â³ÎÎ¨¤Ç±«Å·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£½ÅÇÏ¾ì¤ÎÆÀ¼ê¡¢ÉÔÆÀ¼ê¤¬¥ì¡¼¥¹¤Î¸°¤ò°®¤ë¸ø»»Âç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ»°¤ò£²²óÁö¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Ø±Ä¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÆ»°¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£³¤Ä¤ÎGI¤òÂ®¤¤»þ·×¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Æ»°¤ÇÂæÆ¬¤·¤½¤¦¤ÊÇÏ¤òµó¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¥×¥é¥À¥ê¥¢¡¢¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¤Î£³Æ¬¤À¡£¥«¥é¥Æ¤âÆ»°¹ª¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢2000¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤·¤«¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¾å¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï£¶Ãå¤È·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¸«Á÷¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï½Å¤Î»©·î¾Þ¤ÇÄ¾Àþ°ìµ¤¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ»°¤Ï´¿·Þ¤Î¥¯¥Á¤À¡£¿Ø±Ä¤Ï±«Í½Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÏ¾ì¤¬Ì£Êý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔ¥³¡¼¥¹¤Ïºò½©¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç£³Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£µÓ¼ÁÅª¤ËÅ¸³«ÂÔ¤Á¤ÎÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥×¥é¥À¥ê¥¢¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤Ç£²Àï£²¾¡¡£ÀÚ¤ì¤ëµÓ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ»°¤Ç¤âËöµÓ¤¬Æß¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤µÓ¤òÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬°¤¤ÇÏ¾ì¤ËµÓ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆËöµÓ¤¬¤½¤¬¤ì¤ëÊ¬¡¢ÍÍø¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËµþÅÔ¤Ï£²Àï£²¾¡¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¥ì¡¼¥¹¤ò£³¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓÅº¸¬°ì¤¬µ³¾è¤¹¤ë¤Î¤â¹¥ºàÎÁ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢±«¤ÎµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2006Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¤â¶þ»Ø¤ÎµþÅÔ¹ª¼Ô¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¿´Ë¼ºÙÆ°¤Ç¶¥ÁöÃæ»ß¤·¤¿ºò½©¤ÎµþÅÔÂç¾ÞÅµ°Ê³°¤Ï£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤ÈÏ¢¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î²¼¤êºä¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»ýµ×ÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁö¤ê¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£°È¾å¤Î¿û¸¶ÌÀÎÉ¤â¡ÖµþÅÔ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÅ¬À¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ»°¤Ï£´¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£²²ó¡¢Ãå³°£³²ó¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¤Î£³Æ¬¤Ï±«¤ÇÇÏ¾ì¤¬½Â¤ì¤ÐÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ê³õ»ÖÏº¡¿¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë