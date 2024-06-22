ÃæÅç·ò¿Í¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¤¡© £ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¿·ºî¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¡»Â¿·´ë²è¤ËµÕÉ÷
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤¬£±£¹Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿£Å£Ð¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤ÎÇä¾åËç¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£³·îËö¤ËÃæÅç·ò¿Í¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤â£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¤«¤é£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Ë²þÌ¾¤·¡¢£³¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢È¯Çä½éÆü¤ËÌó£·¡¦£´ËüËç¡¢ÍâÆü¤ÏÌó£±¡¦£±ËüËç¡¢£³ÆüÌÜ¤ÏÌó£´£µ£°£°Ëç¤È£³Æü´Ö¤ÇÌó£¹ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥¹ç¤¹¤ë¶¯¤¤Áê¼ê¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤ä¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°ºî¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÇä¤ê¾å¤²¸º¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡¤¢¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿£¹ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¶¡Ù¤Ï½éÆü¤Ë£±£±¡¦£µËüËç¡££²ÆüÌÜ¤Ï£±¡¦£¶ËüËç¤Ç½é½µ¤ÏÌó£±£µËüËçÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î£Å£Ð¡Ø£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡Ù¤Ï£±£°ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡Ö£Á£î£ô£è£å£í¡×¤òà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤ËÏÃÂê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»Å³Ý¤±¤ÎÏÃÂêÀ¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤¼¼¤á¤¿»³²¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿ÃæÅç¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤òËä¤á¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Ê²½¤ËµÈ¤È½Ð¤ë¤«¡£