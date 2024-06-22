※経済指標
【米国】
製造業PMI（速報値）（6月）22:45
結果　51.7
予想　51.0　前回　51.3

非製造業PMI
結果　55.1
予想　53.4　前回　54.8

コンポジットPMI
結果　54.6
予想　53.5　前回　54.5

景気先行指数（5月）23:00
結果　-0.5%
予想　-0.3%　前回　-0.6%（前月比)

中古住宅販売件数（5月）23:00
結果　411万件
予想　408万件　前回　414万件

【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
結果　0.7%
予想　1.0%　前回　-0.3%（-0.2%から修正）（前月比)
結果　1.8%
予想　0.5%　前回　-0.8%（-0.6%から修正）（コア・前月比)

※発言・ニュース
＊米金融当局、「生前遺言」の審査結果発表
　米金融当局はきょう、米大手銀４行が提出した経営破綻後の事業整理の道筋を示す「生前遺言（グッド・ウィル）」の審査結果を発表し、提出された計画書はいずれも欠点があるとし、改善を命じた。ＦＲＢと米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は声明で「ＪＰモルガン、バンカメ、ゴールドマン、シティグループの計画書はいずれも不備がある」と指摘した。