ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
製造業PMI（速報値）（6月）22:45
結果 51.7
予想 51.0 前回 51.3
非製造業PMI
結果 55.1
予想 53.4 前回 54.8
コンポジットPMI
結果 54.6
予想 53.5 前回 54.5
景気先行指数（5月）23:00
結果 -0.5%
予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)
中古住宅販売件数（5月）23:00
結果 411万件
予想 408万件 前回 414万件
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
結果 0.7%
予想 1.0% 前回 -0.3%（-0.2%から修正）（前月比)
結果 1.8%
予想 0.5% 前回 -0.8%（-0.6%から修正）（コア・前月比)
※発言・ニュース
＊米金融当局、「生前遺言」の審査結果発表
米金融当局はきょう、米大手銀４行が提出した経営破綻後の事業整理の道筋を示す「生前遺言（グッド・ウィル）」の審査結果を発表し、提出された計画書はいずれも欠点があるとし、改善を命じた。ＦＲＢと米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は声明で「ＪＰモルガン、バンカメ、ゴールドマン、シティグループの計画書はいずれも不備がある」と指摘した。
【米国】
製造業PMI（速報値）（6月）22:45
結果 51.7
予想 51.0 前回 51.3
非製造業PMI
結果 55.1
予想 53.4 前回 54.8
コンポジットPMI
結果 54.6
予想 53.5 前回 54.5
景気先行指数（5月）23:00
結果 -0.5%
予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)
中古住宅販売件数（5月）23:00
結果 411万件
予想 408万件 前回 414万件
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
結果 0.7%
予想 1.0% 前回 -0.3%（-0.2%から修正）（前月比)
結果 1.8%
予想 0.5% 前回 -0.8%（-0.6%から修正）（コア・前月比)
※発言・ニュース
＊米金融当局、「生前遺言」の審査結果発表
米金融当局はきょう、米大手銀４行が提出した経営破綻後の事業整理の道筋を示す「生前遺言（グッド・ウィル）」の審査結果を発表し、提出された計画書はいずれも欠点があるとし、改善を命じた。ＦＲＢと米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は声明で「ＪＰモルガン、バンカメ、ゴールドマン、シティグループの計画書はいずれも不備がある」と指摘した。