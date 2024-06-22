※経済指標

【米国】

製造業PMI（速報値）（6月）22:45

結果 51.7

予想 51.0 前回 51.3



非製造業PMI

結果 55.1

予想 53.4 前回 54.8



コンポジットPMI

結果 54.6

予想 53.5 前回 54.5



景気先行指数（5月）23:00

結果 -0.5%

予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)



中古住宅販売件数（5月）23:00

結果 411万件

予想 408万件 前回 414万件



【カナダ】

小売売上高（4月）21:30

結果 0.7%

予想 1.0% 前回 -0.3%（-0.2%から修正）（前月比)

結果 1.8%

予想 0.5% 前回 -0.8%（-0.6%から修正）（コア・前月比)



※発言・ニュース

＊米金融当局、「生前遺言」の審査結果発表

米金融当局はきょう、米大手銀４行が提出した経営破綻後の事業整理の道筋を示す「生前遺言（グッド・ウィル）」の審査結果を発表し、提出された計画書はいずれも欠点があるとし、改善を命じた。ＦＲＢと米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は声明で「ＪＰモルガン、バンカメ、ゴールドマン、シティグループの計画書はいずれも不備がある」と指摘した。

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