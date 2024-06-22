気象台は、午前4時41分に、大雨警報（土砂災害）を日置市、南九州市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・日置市、南九州市に発表

薩摩、大隅地方では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

23日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



■鹿屋市

□大雨警報

・土砂災害

23日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



■指宿市

□大雨警報

・土砂災害

23日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）





■日置市□大雨警報【発表】・土砂災害23日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■南さつま市□大雨警報・土砂災害23日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■南九州市□大雨警報【発表】・土砂災害23日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■錦江町□大雨警報・土砂災害23日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■南大隅町□大雨警報・土砂災害23日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■肝付町□大雨警報・土砂災害23日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）