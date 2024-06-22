【大雨警報】鹿児島県・日置市、南九州市に発表
気象台は、午前4時41分に、大雨警報（土砂災害）を日置市、南九州市に発表しました。
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薩摩、大隅地方では、土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■南九州市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
23日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）