[6.21 EURO2024グループリーグ第2節](レッドブル・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 ナタン・アケ

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 11 コーディ・ガクポ

MF 12 ジェレミー・フリンポン

MF 14 T. Reijnders

MF 24 イェルディ・スハウテン

FW 10 メンフィス・デパイ

控え

GK 13 ジュスティン バイロー

GK 23 マルク・フレッケン

DF 2 L. Geertruida

DF 3 マタイス・デ・リフト

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

DF 17 デイリー・ブリント

DF 20 イアン・マートセン

MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム

MF 16 J. Veerman

MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 18 ドニエル・マーレン

FW 19 ブライアン・ブロビー

FW 21 ジョシュア・ザークツィー

FW 25 ステーフェン・ベルフワイン

監督

ロナルド・クーマン

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 17 ウィリアン・サリバ

DF 22 テオ・エルナンデス

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 14 アドリアン・ラビオ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 11 ウスマン・デンベレ

FW 15 マルクス・テュラム

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 バンジャマン・パバール

DF 3 フェルラン・メンディ

DF 21 ジョナタン・クラウス

DF 24 イブラヒマ・コナテ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 19 ユスフ・フォファナ

FW 9 オリビエ・ジルー

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 12 ランダル・コロ・ムアニ

FW 20 キングスレイ・コマン

FW 25 ブラッドリー・バルコラ

監督

ディディエ・デシャン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります