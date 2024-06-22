オランダvsフランス スタメン発表
[6.21 EURO2024グループリーグ第2節](レッドブル・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 12 ジェレミー・フリンポン
MF 14 T. Reijnders
MF 24 イェルディ・スハウテン
FW 10 メンフィス・デパイ
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 L. Geertruida
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 16 J. Veerman
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 18 ドニエル・マーレン
FW 19 ブライアン・ブロビー
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 15 マルクス・テュラム
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
FW 20 キングスレイ・コマン
FW 25 ブラッドリー・バルコラ
監督
ディディエ・デシャン
※28:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 12 ジェレミー・フリンポン
MF 14 T. Reijnders
FW 10 メンフィス・デパイ
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 L. Geertruida
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 16 J. Veerman
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 18 ドニエル・マーレン
FW 19 ブライアン・ブロビー
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 15 マルクス・テュラム
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
FW 20 キングスレイ・コマン
FW 25 ブラッドリー・バルコラ
監督
ディディエ・デシャン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります