[6.21 EURO2024グループリーグ第2節](オリンピアシュタディオン・ベルリン)

※25:00開始

<出場メンバー>

[ポーランド]

先発

GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 パベル・ダビドビチ

DF 5 ヤン・ベドナレク

DF 14 ヤクブ・キビオル

MF 6 J. Piotrowski

MF 10 ピオトル・ジエリンスキ

MF 19 プジェミスワフ フランコフスキ

MF 21 ニコラ・ザレフスキ

MF 24 B. Slisz

FW 16 アダム ブクサ

FW 23 クシシュトフ・ピョンテク

控え

GK 12 ウカシュ・スコルプスキ

GK 22 マルシン ブウカ

DF 2 バルトシュ サラモン

DF 4 セバスティアン・バルキエビチ

DF 15 ティモテウシュ・プハチ

DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ

MF 8 ヤクブ・モデル

MF 11 カミル・グロシツキ

MF 13 T. Romanczuk

MF 17 ダミアン シマンスキ

MF 20 セバスティアン シマンスキ

MF 26 カツペル・ウルバンスキ

FW 7 カロル・シュビデルスキ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 25 ミハウ スコラシュ

監督

Michał Rafał Probierz

[オーストリア]

先発

GK 13 パトリック・ペンツ

DF 3 G. Trauner

DF 5 シュテファン・ポッシュ

DF 15 フィリップ・ラインハート

DF 16 フィリップ・エムウェネ

MF 6 ニコラス・ザイボルト

MF 9 マルセル・ザビッツァー

MF 10 フロリアン・グリリッチュ

MF 19 クリストフ・バウムガルトナー

MF 20 コンラッド・ライマー

FW 7 マルコ・アルナウトビッチ

控え

GK 1 ハインツ リンドナー

GK 12 N. Hedl

DF 2 マキシミリアン・ベーバー

DF 4 ケヴィン ダンソ

DF 14 L. Querfeld

DF 21 フラビウス・ダニリウク

MF 8 A. Prass

MF 17 フロリアン・カインツ

MF 18 ロマーノ・シュミット

MF 22 M. Seidl

MF 23 パトリック・ビマー

MF 26 M. Grüll

FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ

FW 24 アンドレアス・ヴァイマン

FW 25 M. Entrup

監督

ラルフ ラングニック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります