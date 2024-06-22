ポーランドvsオーストリア スタメン発表
[6.21 EURO2024グループリーグ第2節](オリンピアシュタディオン・ベルリン)
※25:00開始
<出場メンバー>
[ポーランド]
先発
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 パベル・ダビドビチ
DF 5 ヤン・ベドナレク
DF 14 ヤクブ・キビオル
MF 6 J. Piotrowski
MF 10 ピオトル・ジエリンスキ
MF 19 プジェミスワフ フランコフスキ
MF 21 ニコラ・ザレフスキ
MF 24 B. Slisz
FW 16 アダム ブクサ
FW 23 クシシュトフ・ピョンテク
控え
GK 12 ウカシュ・スコルプスキ
GK 22 マルシン ブウカ
DF 2 バルトシュ サラモン
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 15 ティモテウシュ・プハチ
DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ
MF 8 ヤクブ・モデル
MF 11 カミル・グロシツキ
MF 13 T. Romanczuk
MF 17 ダミアン シマンスキ
MF 20 セバスティアン シマンスキ
MF 26 カツペル・ウルバンスキ
FW 7 カロル・シュビデルスキ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 25 ミハウ スコラシュ
監督
Michał Rafał Probierz
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 3 G. Trauner
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・エムウェネ
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 コンラッド・ライマー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 14 L. Querfeld
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 8 A. Prass
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 22 M. Seidl
MF 23 パトリック・ビマー
MF 26 M. Grüll
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ ラングニック
※25:00開始
<出場メンバー>
[ポーランド]
先発
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 パベル・ダビドビチ
DF 5 ヤン・ベドナレク
DF 14 ヤクブ・キビオル
MF 6 J. Piotrowski
MF 10 ピオトル・ジエリンスキ
MF 19 プジェミスワフ フランコフスキ
MF 21 ニコラ・ザレフスキ
FW 16 アダム ブクサ
FW 23 クシシュトフ・ピョンテク
控え
GK 12 ウカシュ・スコルプスキ
GK 22 マルシン ブウカ
DF 2 バルトシュ サラモン
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 15 ティモテウシュ・プハチ
DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ
MF 8 ヤクブ・モデル
MF 11 カミル・グロシツキ
MF 13 T. Romanczuk
MF 17 ダミアン シマンスキ
MF 20 セバスティアン シマンスキ
MF 26 カツペル・ウルバンスキ
FW 7 カロル・シュビデルスキ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 25 ミハウ スコラシュ
監督
Michał Rafał Probierz
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 3 G. Trauner
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・エムウェネ
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 コンラッド・ライマー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 14 L. Querfeld
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 8 A. Prass
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 22 M. Seidl
MF 23 パトリック・ビマー
MF 26 M. Grüll
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ ラングニック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります