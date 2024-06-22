「超合金」シリーズ50周年記念仕様の「百獣王ゴライオン」本日発売！
【超合金魂 GX-71SP 百獣王ゴライオン/VOLTRON CHOGOKIN 50th Ver.】
6月22日 発売
価格：39,600円
全高：約270mm
Voltron TM & (C) WEP, LLC. All rights reserved.
6月22日 発売
価格：39,600円
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金魂 GX-71SP 百獣王ゴライオン/VOLTRON CHOGOKIN 50th Ver.」を6月22日に発売する。価格は39,600円。
本商品は魂ネイションズの「超合金」シリーズ50周年を記念し、「百獣王ゴライオン」を特別仕様で立体化したもの。腰部などは当時の超合金をリスペクトして黒色塗装を施し、ほかにも彩色シルバーの複数箇所がメッキシルバーに変更されて登場する。
十王剣、ダブルソード、スペースカッターといった武器パーツなども付属する。また、台座は通常の超合金魂に合わせた黒色となっている。
「超合金魂 GX-71SP 百獣王ゴライオン/VOLTRON CHOGOKIN 50th Ver.」
全高：約270mm
材質：ABS、PVC、ダイキャスト製
【セット内容】
黒獅子
赤獅子
緑獅子
青獅子
黄獅子
十王剣
ダブルソード
スペースカッター
各種武装
専用台座
台座は通常の超合金魂に合わせた黒に変更
黒獅子は腹部と太もものシルバーがメッキに変更
赤獅子は腹部のシルバーがメッキに変更
緑獅子は腹部と首周りのシルバーがメッキに変更
青獅子は過去商品と同仕様
黄獅子は過去商品と同仕様
Voltron TM & (C) WEP, LLC. All rights reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。