【ホロライブ×GiGOキャンペーン~ねぽらぼとおでかけ~】6月22日~7月28日 開催

GENDA GiGO Entertainmentは、カバーが運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」とのコラボキャンペーン2弾の続編となる「hololive×GiGO キャンペーン~ねぽらぼとおでかけ~」を、GiGOグループの店舗において6月22日より開催する。

本キャンペーンは、全国のGENDA GiGO Entertainmentのアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」において、対象のクレーンゲームへ500円投入した人にオリジナルノベルティ1点を贈るというもの。なお、対象店舗は特設HPにて公開されている。

キャンペーン期間中、コラボたい焼きやノベルティ付きドリンクが販売されるほか、各店舗の様々な場所にねぽらぼが登場する。

□「ホロライブ×GiGO キャンペーン」特設ページ

オリジナルノベルティ

ホロライブ オリジナルクリアファイル(全6種)

ホロライブ オリジナルクリアしおり(全8種)

※ノベルティ数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

※絵柄はお選びいただけません。

キャンペーン開始にあわせて限定景品が登場

キャンペーン開始にあわせて、GiGO PRIZEより、GiGO限定クレーンゲーム景品が登場する。

6月22日 登場

ホロライブ ビッグアクリルスタンド ~おでかけver.~(全4種)

ホロライブ 缶バッジ ~おでかけver.~(全8種)

ホロライブ ビッグクッション ~おでかけver.~(全4種)

ホロライブ ペアステンレスタンブラー ~おでかけver.~(全2種)

7月13日 登場

ホロライブ デフォルメアクリルボールチェーン ~おでかけver.~(全4種)

ホロライブ アクリルボード ~おでかけver.~(全4種)

ホロライブ Tシャツ ~おでかけver.~(全4種)

コラボたい焼きを販売

GiGOのたい焼きにて、ホロライブとのコラボたい焼き「ホロライブ焼き~ねぽらぼ~第2弾」が販売される。価格は1個500円。1個購入した人に、オリジナルコースター(全8種/ランダム)1つが配布される。

【メニュー:ホロライブ焼き~ねぽらぼ~第2弾(全4種)】

価格:1個500円

販売期間:6月22日~7月28日

販売店舗:GiGOのたい焼き 秋葉原、GiGOのたい焼き 総本店、GiGOのたい焼きココノススキノ、GiGOコラボカフェなんば千日前、GiGOのたい焼き 博多 計5店舗

フレーバー:プレミアムクリーム・小倉あん

※たい焼き及びコースターの絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

ノベルティ付きドリンクについて

対象店舗にて、ドリンク購入1点につき、オリジナルデザインのコースター(全8種)がランダムで1枚配布される。

【メニュー:ノベルティ付きテイクアウトドリンク】

価格:500円

販売期間:6月22日~7月28日

販売店舗:GiGO、難波アビオン、GiGO 仙台、GiGO 福岡天神、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO 秋葉原2号館、GiGO 池袋1号館、GiGO 池袋3号館、GiGO 広島本通、GiGO イオンモール岡山、GiGO アミュプラザくまもと、THE GOLF BAR(ナイスショット)、GiGO 渋谷GiGO コラボカフェ池袋、GiGO コラボカフェなんば千日前、GiGO総本店、GiGO ヨドバシ博多、GiGO 西友札幌手稲、GiGOBOWL ドリームタウン白樺

以上 全18店舗

キャンペーン期間中、ねぽらぼが登場

キャンペーン開催期間中、各店舗の様々な場所に、ホロライブのユニット「ねぽらぼ」が登場する。また、新規撮り下ろし店内アナウンスやサイネージでのMV放映も実施される。なお設備状況により、実施の無い店舗もある。

【GiGO総本店限定メニュー】

・大型ビジョンMV放映

・ラッピングクレーン設置

・スタンドパネル設置(スタンドパネルのみ秋葉原にも設置)

(C) 2016 COVER Corp.

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.