中国中部の新エネルギー車生産拠点を訪ねて
河南省の鄭州航空港区にある電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）の工場で撮影したNEV「宋Pro」。（4月25日撮影、鄭州＝新華社記者/李嘉南）
【新華社北京6月21日】中国中部の各省はここ数年、新エネルギー車（NEV）産業の配置と生産拠点の集積を進めてきた。同産業は経済発展の新たな原動力となっている。
河南省の鄭州航空港区にあるBYDの工場で働く従業員。（4月25日撮影、鄭州＝新華社記者/李嘉南）
河南省の鄭州航空港区にあるBYDの工場で撮影したNEV「宋Pro」。（4月24日撮影、鄭州＝新華社記者/李嘉南）
河南省の鄭州航空港区にあるBYDの工場でNEV「宋Pro」を検査する従業員。（4月24日撮影、鄭州＝新華社記者/李嘉南）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある自動車メーカー、大運汽車のNEV生産拠点で作業する溶接ロボット。（太原＝新華社記者/楊晨光）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある大運汽車のNEV生産拠点で車体を組み立てる従業員。（太原＝新華社記者/楊晨光）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある大運汽車のNEV生産拠点で作業する溶接ロボット。（太原＝新華社記者/楊晨光）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある大運汽車のNEV生産拠点で稼働する自動プレス生産ライン。（太原＝新華社記者/楊晨光）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある大運汽車のNEV生産拠点でラインオフを控えた車両。（太原＝新華社記者/楊晨光）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある大運汽車のNEV生産拠点でラインオフ前の車両を検査する従業員。（太原＝新華社記者/楊晨光）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある大運汽車のNEV生産拠点でラインオフ前の車両を検査する従業員。（太原＝新華社記者/楊晨光）
13日、山西省の運城経済技術開発区にある大運汽車のNEV生産拠点で検査報告書を記入する従業員。（太原＝新華社記者/楊晨光）
湖南省長沙市にあるBYDの長沙雨花工場で溶接作業を行うロボットアーム。（3月21日撮影、長沙＝新華社記者/陳思汗）
湖南省長沙市にあるBYDの長沙雨花工場で溶接作業を行うロボットアーム。（3月21日撮影、長沙＝新華社記者/陳思汗）
湖南省長沙市にあるBYDの長沙雨花工場で溶接作業を行うロボットアーム。（3月21日撮影、長沙＝新華社記者/陳思汗）
湖南省常徳市にある自動車メーカー、常徳中車新能源汽車の工場で作業する塗装ロボット。（4月25日撮影、常徳＝新華社記者/陳思汗）
安徽省合肥市の新橋スマートEV産業パークにある新興EVメーカー、上海蔚来汽車（NIO）の第2工場で稼働するNEV生産ライン。（5月9日撮影、合肥＝新華社記者/張端）
安徽省合肥市の新橋スマートEV産業パークにあるNIOの第2工場で稼働するNEV生産ライン。（5月9日撮影、合肥＝新華社記者/張端）
安徽省合肥市の新橋スマートEV産業パークにあるNIOの第2工場でラインオフする50万台目の量産車。（合肥＝新華社記者/周牧）
湖北省の武漢経済技術開発区にある新興自動車ブランド嵐図汽車（VOYAH）の車両組立工場で働く従業員。（4月24日撮影、武漢＝新華社記者/杜子璇）
湖北省の武漢経済技術開発区にあるVOYAHの車両組立工場で働く従業員。（4月24日撮影、武漢＝新華社記者/杜子璇）
安徽省合肥市の新橋スマートEV産業パークにあるNIOの第2工場で稼働するNEV生産ライン。（5月9日撮影、合肥＝新華社記者/張端）
湖北省の武漢経済技術開発区にあるVOYAHの溶接作業場で稼働するロボット。（4月1日撮影、武漢＝新華社記者/肖芸九）
湖北省の武漢経済技術開発区にあるEVメーカー、ロータス・テクノロジーの「ロータス・グローバル・スマート・ファクトリー」で働く従業員。（2023年1月11日撮影、武漢＝新華社記者/肖芸九）
湖北省の武漢経済技術開発区にあるVOYAHの車両組立工場で働く従業員。（4月24日撮影、武漢＝新華社記者/杜子璇）
湖北省の武漢経済技術開発区にあるVOYAHのデジタル化組立工場で作業する従業員。（4月1日撮影、武漢＝新華社記者/肖芸九）