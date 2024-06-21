“浴衣＆着物ブランド”揃う限定ショップがラフォーレ原宿で、ふりふのサンリオコラボ浴衣など

ラフォーレ原宿に、浴衣・着物ブランド6店舗を集めた期間限定ショップが登場。2024年7月1日(月)より、順次オープンする。

＜大塚呉服店＞新作オリジナル浴衣やオーダー草履

大塚呉服店では、2024年新作のオリジナル浴衣や帯が勢ぞろい。台と鼻緒をチョイスできるオーダー草履もラインナップする。透明感あふれるガラス帯留のほか、ビーズアクセサリーといった夏の浴衣スタイルを華やかに彩るアクセサリーにも注目だ。

＜ふりふ＞夏らしいデザインのプレタ浴衣

ふりふ(Furifu)は、仕立て上がった状態の浴衣から自分に合ったサイズを選んで着用できるプレタ浴衣などを用意。爽やかなブルーを取り入れたデザインや、モノクロでシックなスタイルを叶える絵柄などを取り揃えている。

サンリオとのコラボレーション浴衣も

また、ふりふとサンリオキャラクターズのコラボレーション浴衣もお目見え。ハローキティやマイメロディのモチーフを落とし込んだポップな浴衣を楽しむことができる。

＜ミキ サクラ＞フェミニンな雰囲気のレース浴衣

可憐なスタイルを提案するミキ サクラ(MIKI SAKURA)からは、フェミニンなレース着物やレース浴衣などがラインナップ。簡単に着用できてアクセントにもなる「ふわふわ帯」や「ドレッシー帯」なども用意している。

そのほか、個性的なデザインを揃えた月影屋や、鮮やかな色彩が魅力のイロカ(iroca)、作家に直接オーダーすることができるキモノ アドレ(KIMONO ADORE)が、期間限定でラフォーレ原宿に登場する。

詳細

ラフォーレ原宿 浴衣・着物の期間限定ショップ

場所：ラフォーレ原宿

住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6

＜出店店舗一覧＞

■大塚呉服店

出店期間：2024年7月1日(月)〜7月13日(土)

アイテム例：ゆかた たちばな 41,800円

■フリフユカタ(Furifu YUKATA)

出店期間：2024年7月1日(月)〜7月13日(土)

場所：2階 コンテナ

アイテム例：花とあんみつ(プレタ浴衣) 44,000円

■イロカ(iroca)

出店期間：2024年7月1日(月)〜7月13日(土)

場所：2階 コンテナ

アイテム例：浴衣 49,500円、半幅帯 26,400円

■月影屋

出店期間：2024年7月4日(木)〜7月15日(月・祝)

場所：1階 エントランス スペース

アイテム例：浴衣 79,790円、帯 49,460円

■キモノ アドレ(KIMONO ADORE)

出店期間：2024年7月14日(日)〜7月24日(水)

場所：2階 コンテナ

アイテム例：キツネノマド 単衣着物 55,000円

■ミキ サクラ(MIKI SAKURA)

出店期間：2024年7月14日(日)〜7月24日(水)

場所：2階 コンテナ

アイテム例：レース着物 50,600円、兵児帯 19,800円

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