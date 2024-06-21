À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë8²ó¤Î°ìÈ¯¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¡¡ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤â¡Ö¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½0À¾Éð¡Ê21Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡³«Ëë¡¢¸òÎ®Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤ÎºÆ³«½éÀï¤È¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Îà³«ËëÅê¼êá¤òÃ´¤Ã¤¿À¾Éð¤Îº£°æ¤¬¡¢8²ó2¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¤Ê¤¬¤é4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£1²ó¤Ë2ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²ó¤«¤é7²ó¤Þ¤Ç¤Ï1°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢6²ó1»à¤«¤é¤Ï5¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦ÎÏÅê¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢8²ó2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¿¹¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢158¥¥íÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿°ìÈ¯¡£¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»°¿¶¤«»Íµå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢°ìÈ¯¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â1ÅÀ¡£¤¢¤½¤³¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡9²ó¤Î¹¶·â¤òÁ°¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤½¤Î2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¹¤®¤¿¡£ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÀ¤Î¼è¤é¤ìÊý¤¬°¤¤¡£¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÏÀäÂÐÈò¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÇÛµå¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸¡Ê¤ÏÂç¤¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£