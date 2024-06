歌手の倉木麻衣さんが21日から、デビュー25周年を記念して水族館とコラボレーション。オープニングイベントに登場し、展示への思いを語りました。

倉木さんが登場したのは、21日から東京・池袋で開催される『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY ~Relaxing Night Aquarium~』のオープニングセレモニーです。夜間限定イベントとして、倉木さんプロデュースによる特別水槽の展示や、倉木さんが歌詞を書き下ろしたテーマソング『Forever for you』が館内BGMなどで流れるとのことです。

目玉となるのは、倉木さんの楽曲と水槽照明が連動する『クラゲパノラマ水槽』。楽曲について倉木さんは、「水族館の方から“お好きな楽曲がありましたら”ということで、『Secret of my heart』と水族館のために書き下ろした新曲『Forever for you』を流していただく」と、自ら選曲したことを明かしました。

続けて、「クラゲはサンシャイン水族館のメインとなっているとてもステキな水槽。照明のライトアップもされると、また幻想的な世界観が広がって。時間を忘れて漂って、自分もクラゲになった気持ちでという感じですね」と、PRしました。

■水族館コラボレーションへの思い

プライベートでもよくサンシャイン水族館を訪れるという倉木さん。さらに、「私が子どもの頃に、お母さんに最初に連れてきてもらったところ」と、思い出の地でもあると話しました。

また、今回の企画はかねてからの念願だったそうで、「20周年のライブツアーを終えて、場所とのコラボレーションをしてみたいなって。ヒーリングミュージックを皆さんにお届けして、そういう時間を作れたらいいなって温めていた企画であって。その夢が実現したということで、もう胸いっぱいです」と、感無量な様子を見せました。