6月21日(金)、ビリー・アイリッシュがタワーレコード渋谷店にてサイン会を開催した。6月21日当日の15時半、急遽タワーレコードとユニバーサルミュージックの公式ホームページやソーシャルメディアにてサイン会実施の情報が発表されると、瞬く間にSNSを中心に情報が拡散され話題を呼び、イベント当日タワーレコード渋谷店にてビリーの最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』を購入された方に配られる先着100名限定の参加チケットは開始から僅か14分で配布が終了となった。













ニュー・アルバム『ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト』

2024年5月17日(金)デジタル/CD発売

国内盤アルバム

封入特典:両面ポスター

先着購入特典:先着特典:マグネットシート

視聴・購入はこちら: https://umj.lnk.to/BE_HMHAS

1.SKINNY/スキニー

2.LUNCH/ランチ

3.CHIHIRO/チヒロ

4.BIRDS OF A FEATHER/バーズ・オブ・ア・フェザー

5.WILDFLOWER/ワイルドフラワー

6.THE GREATEST/ザ・グレイテスト

7.L'AMOUR DE MA VIE /ラムール・ドゥ・マ・ヴィ

8.THE DINER/ザ・ダイナー

9.BITTERSUITE/ビタースイート

10.BLUE/ブルー

ビリー・アイリッシュ『HIT ME HARD AND SOFT』ポップアップストア

2024年6月21日(金)〜6月23日(日)

@東京・BA-TSU ART GALLERY

https://www.billieeilish.com/amex-popup/

突然の発表から2時半後、タワーレコード渋谷店内に設置された会場のステージに登場したビリーは、集まったファンに「今日は会いに来てくれてありがとう!愛しています」と語りかけ、ファンひとりひとりと時間をかけて丁寧に笑顔で交流した。ビリーから直接サインを貰うことができた幸運なファンは「憧れのビリーに会えるなんて!夢みたい」や「ビリーの音楽が人生を変えてくれました、そんなビリーに会える日が来るなんて!」と熱い想いをコメントし、終始会場は“ビリーコール”と歓声に包まれた。2021年7月にリリースされたセカンド・アルバム『Happier Than Ever』以来となるビリー・アイリッシュの最新作『HIT ME HARD AND SOFT』は、世界中で10億回以上のストリーミングを記録し、25以上の国で1位を獲得したビリー史上最高傑作と名高いアルバムとなっている。