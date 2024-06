新感覚ジッパーアクセサリー『ZIPPERBITE』に、「リラックマ」が仲間入り! いつもの持ち物に付いているファスナーのジッパーを可愛くデコっちゃおう。全世界で販売数1000万個を突破した、スマホ充電ケーブルを断線から守る「CABLE BITE(ケーブルバイト)」が今度は ”ジッパー” に噛み付いた!新感覚ジッパーアクセサリー「ZIPPERBITE(ジッパーバイト)」に、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」が登場する。

取り付け簡単! ZIPPERBITEのマスコットの内側のフックをジッパーに引っ掛けるだけ。ジッパーの引き手の穴に押し込んで引っかかる仕様なので簡単に付けられるのに外れにくく、落としてしまう心配がないのも嬉しい。今回のラインナップは、「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」の全4種。ペンケースやポーチ、リュックのジッパーに取り付けて、あなたの身の回りの物をもっとかわいく!スクールバッグに付ければ、学校生活がもっと楽しくなるかも……!?ロフトや博品館、リラックマストアなどで7月1日(月)頃よりお取り扱いスタート。ドリームズオンラインショップでは先行受注を受け付け中なので、気になる方はぜひチェックしてみてね。※ZIPPERBITEは、株式会社ドリームズの日本国意匠出願済、日本国特許登録・出願済 、日本国商標出願済商品です。※本商品は株式会社Geeniestとの業務提携商品です。(C)2024 San-X Co., Ltd All Rights Reserved.