¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö´íµ¡´¶»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡¡¾º³ÊÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÎÀµÌÚÃÒÌé¤Ë»¿¼
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯9¡½4¥í¥Ã¥Æ¡Ê21Æü¡¢ËÌ¶å½£¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¾º³ÊÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿ÀµÌÚÃÒÌé¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö6ÈÖº¸Íã¡×¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤·¤Æ2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£½é²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¾®ÅçÏÂºÈ¤«¤éº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Çº£µ¨½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5²ó¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ëº£¤Î2·³¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¾å¡Ê1·³¡Ë¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢´íµ¡´¶»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£