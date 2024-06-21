±§Â¿´Ý¡¡Æ£°æÁïÂÀ¼·´§ vs °ËÆ£¾¢¿·±Ã²¦¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¶½Ê³¡Ö´°Á´¤Ë¾¯Ç¯Ì¡²è¡×
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î±§Â¿´Ý¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¾´ý¤ÎÂè£¹´ü±Ã²¦Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£¹´ü±Ã²¦Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æÁïÂÀÈ¬´§¤Ë¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢¼·ÃÊ¤¬¾¡Íø¡£È¬´§¤òÊø¤·¡¢¿·±Ã²¦¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î£²¿Í¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤ÎÂè£¹²óÁ´¹ñ¾®³ØÀ¸¾´ýÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±§Â¿´Ý¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¾¯Ç¯Ì¡²è¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ä¥Ð¤¤¤è¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¼çÌò¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢Î¾Êý»ëÅÀ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÎ¾Â¦¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¡¢¤Þ¤À¥É¥é¥Þ¤ÏÂ³¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÆ£°æ¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤±¤É¡¢Æ±À¤Âå¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£