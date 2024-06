2AM チャンミン、MAJOR9と専属契約を締結…今後の活躍に期待

2AMのチャンミンがMAJOR9と専属契約を締結した。21日、MAJOR9は「チャンミンと最近、専属契約を締結した。歌唱力と作曲能力を兼ね備えたチャンミンの新たなスタートを共にすることになり、嬉しく思う。様々な音楽活動と公演など、惜しみなくサポートする予定だ」と明らかにした。チャンミンは「新しい場所での新たなスタートがとても楽しみだ。今後、MAJOR9のメンバーと音楽や番組をはじめ、様々な活動を楽しく作っていきたい」と感想を述べた。

2008年に2AMのメンバーとしてデビューしたチャンミンは、「この歌」「Never let you go 〜死んでも離さない〜」「I Did Wrong」「You Wouldn't Answer My Calls」など、数々の代表曲を通じて実力派メインボーカルとして認められた。また、2010年からはHommeとして活動して幅広いボーカル能力を証明し、「Still Eating Well」をヒットさせ、人々に愛された。チャンミンは歌手はもちろん、作曲家としても名を連ね、活発な音楽活動を展開した。2AMの「To Love You Again」「Forgetting You」だけでなく、ドラマ「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」のOST(挿入歌)の「綺麗だから」、宇宙少女のユニットChocomeの「Super Yuppers!」、ファン・ウリムの「My Dummy Darling」など、様々なジャンルのウェルメイド曲を披露し、多才な能力を証明した。MAJOR9にはVIBE、4MEN、キム・ヨンジ、DK(DECEMBER)などのアーティストが所属している。最近、実力派ボーカリストのチャン・ヘジンを迎え入れた。