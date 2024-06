2024−25シーズンのリーグ・アン開幕カードが決定！　南野拓実のモナコはサンテティエンヌ、伊東純也と中村敬斗のスタッド・ランスはリールと対戦

リーグ・アンは21日、2024−25シーズンの日程を発表した。



パリ・サンジェルマンの通算12度目となる優勝で幕を閉じた2023−24シーズンを経て、21日に2024−25シーズンの日程が決定。8月18日(日)にシーズンが開幕する。



3連覇中のパリ・サンジェルマンはアウェイでル・アーヴルと対戦。また、日本代表MF南野拓実が所属するモナコはホームでサンテティエンヌと対戦し、日本代表FW伊東純也とFW中村敬斗が所属するスタッド・ランスはリールをホームに迎える。更に、FWオナイウ阿道がプレーする昇格組のオセールはニースとホームで激突する。



2024−25シーズンのリーグ・アン開幕節は以下の通り。



スタッド・ブレスト vs マルセイユ

モンペリエ vs ストラスブール

トゥールーズ vs ナント

アンジェ vs RCランス

モナコ vs サンテティエンヌ

スタッド・ランス vs リール

オセール vs ニース

ル・アーヴル vs パリ・サンジェルマン

レンヌ vs リヨン