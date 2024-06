フランス・リーグアンは21日、2024-25シーズンの開幕カードを発表した。開幕節は8月18日に行われる。3連覇中の パリSG はアウェーでル・アーヴルと対戦。MF南野拓実が所属するモナコはサンテティエンヌを、FW伊東純也とFW中村敬斗が所属するスタッド・ランスはリールをそれぞれホームに迎える。FWオナイウ阿道を擁する昇格組・オセールはニースとホームで戦う。[第1節]8月18日ブレスト vs マルセイユモンペリエ vs ストラスブールトゥールーズ vs ナントアンジェ vs RCランスモナコ vs サンテティエンヌスタッド・ランス vs リールオセール vs ニースル・アーブル vs パリSGレンヌ vs リヨン