顧客候補の開拓支援！トライアングルエヒメ「デジタル実装加速化プロジェクト」

愛媛県は、より高いレベルでの実装定着・活用促進、各産業での共創創出による本県産業の稼ぐ力の強化等を目的とし、県内でのデジタル技術の着実な実装をさらに加速するため、令和5年度までに実装を進めていたプロジェクトから継続実施計画を募集し、厳正な審査の結果、34件の採択等を決定しました。

トライアングルエヒメ「デジタル実装加速化プロジェクト」

・実施期間:令和6年6月6日〜令和7年3月31日(予定)

・継続採択プロジェクト数:34件(委託料又はネットワーキング等による支援)

・WEBサイト:https://dx-ehime.jp

(令和4・5年度の実装検証レポートを公式HPに掲載。)

※noteでも採択プロジェクトの進捗などを広報しています

トライアングルエヒメでは、令和4〜5年度の2年間で全国から600件を超える応募があり、農林水産、医療・ヘルスケア、防災・防犯、観光、ものづくりなど多様な産業領域のプロジェクトを73件採択し、デジタル実装を進め、各種産業のモデル事業者が取得したデータを有効活用しながら、成果や課題を共有する勉強会を通じ、事業者同士が切磋琢磨し、ともに高めていく動きが、県内各地で着実に広がっています。

■トライアングルエヒメについて

県内外の企業が持つデジタル・ソリューションと関連技術を愛媛県内の事業者や自治体に実装※し、稼ぐ力の向上やデジタル人材の育成など地域課題の解決にチャレンジすることを目的としたプロジェクトで、令和6年度の新規採択プロジェクトについては、7月中旬頃に決定の予定です。

※実装:本事業の評価基準にもとづき、一過性の実証ではなく、事業としての実効性、持続性、県内への展開性を満たす取組みを指します。

■プロジェクトの主な特徴

1)愛媛県内を実装フィールドとした企画提案を募集

2)採択事業に1,000万円〜3,000万円程度/件の委託費

※最大6,000万円程度/件の特別枠あり

3)実装先や顧客候補の開拓支援、事業開発に関する様々なナレッジ提供や定期的なメンタリングなど愛媛県と事務局による事業開発推進のサポート

※愛媛県の県内ネットワーク及びデジタル実装支援の多様な実績を有するReGACY Innovation Group のノウハウを活用し、実装をサポートします。

■令和6年度継続採択プロジェクト(五十音順)

(株)アーバンエックステクノロジーズ:AIを活用したスマホアプリで道路維持管理業務を効率化

(株)アクト・ノード:柑橘栽培名人の技術をデジタルで見える化した温州みかん収量増加

(株)インターネットイニシアティブ:名人の柑橘栽培技術可視化/潅水制御デジタル化

VALT JAPAN(株):PCを使ったデジタル業務導入で障がい者の工賃向上

(株)エイトノット:AI自律航行技術(カーナビ感覚)の実装による小型船舶DX

(学)愛媛大学:LPWA無線技術による防災対策(急傾斜地地すべり監視)

OpenStreet(株):観光客の行動データの分析による観光促進プロジェクト

(株)オプティム:JAと連携したドローン農作業受託サービスのDX化

えひめロボティクス障がい者サポートコンソーシアム:遠隔ロボットを活用した障がい者(肢体不自由者)の就労支援

(株)on the trip:音声ガイドによる観光体験の創出を通じた南予誘客

(株)GATARI:MR技術を活用した施設内の回遊促進コンテンツの魅力訴求

認定NPO法人カタリバ:貧困家庭等の子どもの学ぶ機会をオンラインで提供

(株)Cuel:デジタル経理スキル取得による県内女性の稼ぐ力向上

クラスター(株):県民と行政が繋がる場所としてメタバース愛媛を活用したDX

(同)GTO:AIカメラによる今治商店街の人流可視化と回遊率向上

(株)セラピア:中小製造企業現場作業員主導型DX(業務効率化等アプリ製作)

ソニーデザインコンサルティング(株):光と音声ARによる南予誘客(予土線、愛南ナイトエコノミー)

ソフトバンク(株):旨味の指標化で冷凍魚の物流効率化・国内外販路開拓

(株)CHIASMA FACTORY:BIM(建物の設計・施工データの3次元一元管理)による建設DX

(株)なんでもドラフト:予想を軸にした新たなスポーツ観戦体験創出

ノウタス(株):観光農園のDX化(予約・説明・精算)と顧客満足度向上

(株)ノトス:離島課題(鳥獣・防災等)をデジタル(遠隔監視・ドローン)で解決

(株)ハートネットワーク:交通情報を中心とした情報提供・取得システムの開発・構築

ピクトグラム(株):カメラを活用した建築現場DX

PLANT DATA(株):植物(トマト・イチゴ)生体情報を可視化し最適な生育を実現

(株)FRINGE:アプリでホテル内修繕箇所の可視化、共有による効率化

(株)MATCHA:観光分野における多言語情報発信のPDCA自走化

(株)ミライト・ワン:海上Wi-Fi通信による海面養殖(AI給餌)DX(通信コスト削減)

やさいバス(株):データ活用による農産物の生産・物流効率化と販路拡大

有人宇宙システム(株):宇宙技術を用いた「ひめの凜」栽培DX実装加速化

ユナイテッドシルク(株):シルクパウダーコーティングで柑橘の消費期限延長

LanCul(株):実践型英会話研修によるインバウンド受入態勢強化

(株)リブル:データ蓄積・分析による牡蠣養殖の生産管理と歩留向上

(株)レボーン:香りの見える化による愛媛地酒の販売力強

