21:30
カナダ小売売上高（4月）
予想　1.0%　前回　-0.2%（前月比)
予想　0.5%　前回　-0.6%（コア・前月比)

カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想　N/A　前回　1.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　5.5%（原材料価格指数・前月比)

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）
予想　51.0　前回　51.3（製造業PMI)
予想　53.4　前回　54.8（非製造業PMI)
予想　N/A　前回　54.5（コンポジットPMI)

23:00
米景気先行指数（5月）
予想　-0.3%　前回　-0.6%（前月比)

米中古住宅販売件数（5月）
予想　408.0万件　前回　414.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-1.0%　前回　-1.9%（前月比)

※予定は変更されることがあります。