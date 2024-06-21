ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ小売売上高（4月）

予想 1.0% 前回 -0.2%（前月比)

予想 0.5% 前回 -0.6%（コア・前月比)



カナダ鉱工業製品価格（5月）

予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 5.5%（原材料価格指数・前月比)



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）

予想 51.0 前回 51.3（製造業PMI)

予想 53.4 前回 54.8（非製造業PMI)

予想 N/A 前回 54.5（コンポジットPMI)



23:00

米景気先行指数（5月）

予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)



米中古住宅販売件数（5月）

予想 408.0万件 前回 414.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -1.0% 前回 -1.9%（前月比)



※予定は変更されることがあります。

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