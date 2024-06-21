ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ小売売上高（4月）
予想 1.0% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.5% 前回 -0.6%（コア・前月比)
カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 5.5%（原材料価格指数・前月比)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）
予想 51.0 前回 51.3（製造業PMI)
予想 53.4 前回 54.8（非製造業PMI)
予想 N/A 前回 54.5（コンポジットPMI)
23:00
米景気先行指数（5月）
予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)
米中古住宅販売件数（5月）
予想 408.0万件 前回 414.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.0% 前回 -1.9%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（4月）
予想 1.0% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.5% 前回 -0.6%（コア・前月比)
カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 5.5%（原材料価格指数・前月比)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）
予想 51.0 前回 51.3（製造業PMI)
予想 53.4 前回 54.8（非製造業PMI)
予想 N/A 前回 54.5（コンポジットPMI)
23:00
米景気先行指数（5月）
予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)
米中古住宅販売件数（5月）
予想 408.0万件 前回 414.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.0% 前回 -1.9%（前月比)
※予定は変更されることがあります。