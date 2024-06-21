BOSEの最新ノイキャンイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds」が23%オフ【Amazonタイムセール祭り】
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年6月21日9時から6月24日23時59分まで「Fashion×夏先取りタイムセール祭り」を開催中。
現在、23％オフの「QuietComfort Ultra Earbuds」や「QuietComfort Headphones」など、Boseのオーディオアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年6月21日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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強力ノイキャンで人気の完全ワイヤレスイヤホン｢QuietComfort Ultra Earbuds｣が23％オフの超セール中！
Bose QuietComfort Ultra Earbuds 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングイヤホン 空間オーディオ Bluetooth接続 マイク付 最大6時間再生 急速充電 ブラック
30,600円
（23％オフ）
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Bose QuietComfort Headphones 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック
35,700円
（23％オフ）
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Bose Ultra Open Earbuds 完全ワイヤレス オープンイヤー イヤホン 空間オーディオ Bluetooth接続 マイク付 最大7.5時間再生 防滴 ブラック
39,600円
（ポイント10倍）
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Bose Sport Earbuds ワイヤレスイヤホン Bluetooth 接続 マイク付 最大5時間+10時間 再生 タッチ操作 防滴 トリプルブラック
22,980円
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Boseワイヤレス充電イヤホンケースカバー ブラック
6,500円
（9％オフ）
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コンパクトなボディでもBOSE音質が楽しめる、防水仕様ワイヤレススピーカーが18％オフ！
Bose SoundLink Flex Bluetooth speaker ポータブル ワイヤレス スピーカー マイク付き 最大12時間 再生 防水・防塵 ブラック
16,200円
（18％オフ）
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Bose SoundLink Revolve II Bluetooth speaker ポータブル ワイヤレス スピーカー マイク付 最大13時間 防滴・防塵 8.2 cm (W) x 15.2 cm (H) x 8.2 cm (D) 0.66 kg トリプルブラック
25,713円
（6％オフ）
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Bose SoundLink Micro Bluetooth speaker ポータブル ワイヤレス スピーカー 最大6時間 再生 防水 ブラック
11,900円
（15％オフ）
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Bose SoundLink Flex Bluetooth speaker ポータブル ワイヤレス スピーカー マイク付き 最大12時間 再生 防水・防塵 ストーンブルー
16,200円
（18％オフ）
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インテリアに溶け込むコンパクトなボディで、迫力の重低音を実現。Boseの「Bass Module 500」が23％オフとお買い得！
Bose Bass Module 500 ベースモジュール 25.7 cm x 25.7 cm x 23.8 cm 5 kg | Bose Smart Soundbar 900/700/500/300・Bose TV Speaker・SoundTouch 300と接続可能
49,300円
（23％オフ）
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Bose Smart Ultra Soundbar スマートサウンドバー Dolby Atmos対応 Bluetooth, Wi-Fi接続 Amazon Alexa, AIダイアログモード対応 ホワイト
108,000円
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Bose Smart Soundbar 600 スマートサウンドバー Bluetooth, Wi-Fi接続 Amazon Alexa搭載 ブラック Dolby Atmos対応
68,000円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
「Fashion×夏先取りタイムセール祭り」は、6月24日23時59分まで開催中！
Source:Fashion×夏先取りタイムセール祭り