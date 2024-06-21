【宝塚記念】ファン投票1位ドウデュースは4枠4番
6月23日（日）に京都競馬場で行われる、第65回宝塚記念（G1・3歳上オープン・芝2200m）の枠順は下記の通り。史上最多得票でファン投票1位のドウデュースは4枠4番へ。グランプリホースの貫禄でG1・4勝目を目指す。
【宝塚記念】出走馬の調教後の馬体重…ドウデュースは512キロ週末は雨予報
1-1
シュトルーヴェ
せん5・58.0・D.レーン
堀宣行・美浦
2-2
ジャスティンパレス
牡5・58.0・C.ルメール
杉山晴紀・栗東
3-3
ベラジオオペラ
牡4・58.0・横山和生
上村洋行・栗東
4-4
ドウデュース
牡5・58.0・武豊
友道康夫・栗東
4-5
ディープボンド
牡7・58.0・幸英明
大久保龍志・栗東
5-6
ヒートオンビート
牡7・58.0・坂井瑠星
友道康夫・栗東
5-7
プラダリア
牡5・58.0・池添謙一
池添学・栗東
6-8
カラテ
牡8・58.0・岩田望来
音無秀孝・栗東
6-9
ソールオリエンス
牡4・58.0・横山武史
手塚貴久・美浦
7-10
ローシャムパーク
牡5・58.0・戸崎圭太
田中博康・美浦
7-11
ヤマニンサンパ
牡6・58.0・団野大成
斉藤崇史・栗東
8-12
ブローザホーン
牡5・58.0・菅原明良
吉岡辰弥・栗東
8-13
ルージュエヴァイユ
牝5・56.0・川田将雅
黒岩陽一・美浦