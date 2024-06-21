6月23日（日）に京都競馬場で行われる、第65回宝塚記念（G1・3歳上オープン・芝2200m）の枠順は下記の通り。史上最多得票でファン投票1位のドウデュースは4枠4番へ。グランプリホースの貫禄でG1・4勝目を目指す。

【宝塚記念】出走馬の調教後の馬体重…ドウデュースは512キロ

週末は雨予報

1-1

シュトルーヴェ

せん5・58.0・D.レーン

堀宣行・美浦

2-2

ジャスティンパレス

牡5・58.0・C.ルメール

杉山晴紀・栗東

3-3

ベラジオオペラ

牡4・58.0・横山和生

上村洋行・栗東

4-4

ドウデュース

牡5・58.0・武豊

友道康夫・栗東

4-5

ディープボンド

牡7・58.0・幸英明

大久保龍志・栗東

5-6

ヒートオンビート

牡7・58.0・坂井瑠星

友道康夫・栗東

5-7

プラダリア

牡5・58.0・池添謙一

池添学・栗東

6-8

カラテ

牡8・58.0・岩田望来

音無秀孝・栗東

6-9

ソールオリエンス

牡4・58.0・横山武史

手塚貴久・美浦

7-10

ローシャムパーク

牡5・58.0・戸崎圭太

田中博康・美浦

7-11

ヤマニンサンパ

牡6・58.0・団野大成

斉藤崇史・栗東

8-12

ブローザホーン

牡5・58.0・菅原明良

吉岡辰弥・栗東

8-13

ルージュエヴァイユ

牝5・56.0・川田将雅

黒岩陽一・美浦