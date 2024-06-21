東京シティ競馬は、6月26日（水）に行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第47回帝王賞（Jpn1）

施行日：6月26日（水）

施行場：大井競馬場

距離：ダ2000m

出走資格：サラブレット系 4歳以上 選定馬

1着賞金：8000万円

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JRAからは7頭

●JRA

ウィルソンテソーロ（牡5・美浦・小手川準）川田将雅

キングズソード（牡5・栗東・寺島良）藤岡佑介

グランブリッジ（牝5・栗東・新谷功一）坂井瑠星

セラフィックコール（牡4・栗東・寺島良）D.レーン

ディクテオン（せん6・栗東・吉岡辰弥）横山和生

ノットゥルノ（牡5・栗東・音無秀孝）武豊

メイショウハリオ（牡7・栗東・岡田稲男）浜中俊

●地方

サヨノネイチヤ（牡5・大井・坂井英光）西啓太

トランセンデンス（牡6・高知・田中守）安藤洋一

バーデンヴァイラー（牡6・川崎・内田勝義）森泰斗

ヒロイックテイル（せん7・高知・田中守）矢野貴之

マースインディ（牡9・大井・阪本一栄）騎手未定

ライトウォーリア（牡7・川崎・内田勝義）吉原寛人