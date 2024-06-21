【帝王賞】武豊ノットゥルノ、メイショウハリオなど
東京シティ競馬は、6月26日（水）に行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第47回帝王賞（Jpn1）
施行日：6月26日（水）
施行場：大井競馬場
距離：ダ2000m
出走資格：サラブレット系 4歳以上 選定馬
1着賞金：8000万円
【名古屋グランプリ】武豊「地元のジョッキーから良いアドバイスもらった」ノットゥルノの大逃げ炸裂！8馬身差圧勝JRAからは7頭
●JRA
ウィルソンテソーロ（牡5・美浦・小手川準）川田将雅
キングズソード（牡5・栗東・寺島良）藤岡佑介
グランブリッジ（牝5・栗東・新谷功一）坂井瑠星
セラフィックコール（牡4・栗東・寺島良）D.レーン
ディクテオン（せん6・栗東・吉岡辰弥）横山和生
ノットゥルノ（牡5・栗東・音無秀孝）武豊
メイショウハリオ（牡7・栗東・岡田稲男）浜中俊
●地方
サヨノネイチヤ（牡5・大井・坂井英光）西啓太
トランセンデンス（牡6・高知・田中守）安藤洋一
バーデンヴァイラー（牡6・川崎・内田勝義）森泰斗
ヒロイックテイル（せん7・高知・田中守）矢野貴之
マースインディ（牡9・大井・阪本一栄）騎手未定
ライトウォーリア（牡7・川崎・内田勝義）吉原寛人