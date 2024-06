【ジェラート ピケ】ららぽーと海老名に新店舗をオープン♡豪華な特典も必見!

ルームウエアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、2024年6月28日(金)にららぽーと海老名店をオープンいたします。これを記念して、限定カラーのルームウエアの販売や、数量限定のノベルティなどの特典の用意をしているので、お近くにお住まいの方やららぽーと海老名でお買い物の際は、ぜひお立ち寄りくださいね。

ららぽーと海老名に新店舗をオープン♪

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわって着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムを“ファッションのスウィーツ”として表現したルームウエアブランド「ジェラート ピケ」が、ららぽーと海老名にオープンすることが決定しました。

オープンを記念し、限定アイテムの販売やノベルティなどの特典の用意をしています。

【ジェラート ピケ】オープンを記念した特典について

①OPEN LIMITED ITEMの販売

【PEANUTS】ワンポイントTシャツ&ロングパンツセット

価格:9,790円(税込)

サイズ:フリー(カラー:ラベンダー)

【PEANUTS】裏毛プルオーバー&ショートパンツセット

価格:12,100円(税込)

サイズ:フリー(カラー:グレー)

さまざまなスポーツを楽しむスヌーピーたちをモチーフにした、新作コレクション「PEANUTS meets GELATO PIQUE」。オープンを記念して、店舗限定カラーのルームウエアが登場します。

※各商品、1人1点限り

※数量限定・なくなり次第終了

②OPEN LIMITED BAG

OPEN LIMITED BAG

価格:10,000円(税込)

サイズ:フリー

ベストセラーの「ホビートート」に、上下セットのルームウエアとヘアバンドが入ったバッグが登場。トータルコーデが叶う、特別なセットとなっています。

※1人1点限り

※数量限定・なくなり次第終了

③NOVELTY PRESENT

8,800円(税込)以上ご購入の方に、エコバッグをプレゼント。普段使いしやすいサイズ感となっています。

※1人1点限り

※数量限定・なくなり次第終了

④MA CARD FOR GO GREENポイント特典

ららぽーと海老名店にてお買い物したMA CARD FOR GO GREEN会員の方に、お得な『MA CARD FOR GO GREEN ポイントアップキャンペーン』を開催。ポイントアップ期間中は会員ランクに関わらず、一律で還元率10%です。

対象期間:2024年6月28日(金)~6月30日(日)

新店舗に足を運んでみて

ジェラート ピケの新店舗がららぽーと海老名にオープンするということで、嬉しいお知らせですね。

ここでしか手に入らない限定アイテムの販売やノベルティのプレゼントなど、オープンを記念したさまざまな特典を用意しています。

とても豪華な内容となっているので、お買い物しないともったいない!ぜひららぽーと海老名にお越しの際は、お立ち寄りくださいね。