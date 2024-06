7月2日7時~ 開始

ローソンは、カバーが運営するバーチャルアイドルグループ「ホロライブ」とのコラボ企画第6弾を7月2日7時より開始する。

今回のコラボ参加メンバーはユニット「いろはにほへっと あやふぶみ」の百鬼あやめさん、白上フブキさん、大神ミオさん、「すばちょこるなたん」の大空スバルさん、癒月ちょこさん、姫森ルーナさん、獅白ぼたんさんの7名。プレッピー衣装、ローソンカラーのアジアン風衣装、ギャル風衣装、ローソンメイド衣装の描き下ろしイラストなどを用いたクリアファイルの配布やグッズ販売、コラボ装飾店舗の展開などが行なわれる。

また、2種類の限定描き下ろしイラストを使用した「hololiveくじ~ホロライフ!りぴーと!~」の販売も行なわれる。

オリジナルクリアファイル

・7月2日7時~7月15日 配布

・全7種(各店計30枚)

対象商品を3点購入することでオリジナルクリアファイルが1枚貰える。

サイズ:約220×310mm、素材:PP(再生PP含む)

対象商品

引用ポストキャンペーン

・7月2日ポスト後~7月8日まで

キャンペーン期間中にローソン公式Xアカウントをフォローし、対象ポストに「#ローソンホロライブ」とコメントを入れて引用ポストをすると、抽選で1名にオリジナルQUOカード1万円分が当たる。

コラボ装飾店舗

・7月2日7時~8月2日

・対象店舗:ローソン 上野一丁目店(東京都台東区上野1-20-1)

@Loppi、HMV&BOOKS online予約販売グッズがコラボ装飾店舗限定で先行発売される。なお、対象店舗において「オリジナルクリアファイルがもらえる!キャンペーン」、「店頭販売オリジナルグッズ」、「オリジナルフード」は他店舗と異なり10時開始となる。

Tシャツ/全7種/価格:4,950円

オリジナルフード

・7月2日 発売

不二家 カントリーマアム/パッケージデザイン1種/価格:864円

オリジナルグッズ

店頭販売

・7月2日 発売

アクリルキーホルダー/全7種(ランダム)/価格:各1,100円

アクリルスタンド(ギャル風衣装/アジアン風衣装)/全14種/価格:各1,760円

トレーディングカード(ギャル風衣装/アジアン風衣装)/全14種(ランダム)/価格:各352円

缶バッジ(プレッピー衣装/アジアン風衣装)/全14種(ランダム)/価格:各550円

予約販売

・予約受付:7月2日~8月5日23時30分(@Loppi、HMV&BOOKS online)

・お渡し日:12月9日以降

推し活セット ローソンメイドver./全4種/各3,190円

ビッグタオル(ローソンメイド衣装)/全4種/価格:各4,400円

ビッグタオル(ギャル風衣装)/全7種/価格:各4,400円

ビッグタオル(アジアン風衣装)/全7種/価格:各4,400円

ビッグフェイスアクリルスタンド(ギャル風衣装)/全7種/価格:各6,600円

ビッグフェイスアクリルスタンド(アジアン風衣装)/全7種/価格:各6,600円

デスクマット(ギャル風衣装)/全7種/価格:各3,850円

デスクマット(アジアン風衣装)/全7種/価格:各3,850円

ビッグアクリルスタンド(ギャル風衣装)/全7種/価格:各3,300円

ビッグアクリルスタンド(アジアン風衣装)/全7種/価格:各3,300円

ビッグブランケット/全7種/価格:各9,900円

アクリルスタンドパネル/全7種/価格:各7,700円

推し活セットA/全7種/価格:各30,800円

推し活セットB/全7種/価格:各23,100円

Tシャツ/全7種/価格:各4,950円

ローソンプリント

・7月2日~9月9日

コピー機オリジナルブロマイド(ギャル風衣装/アジアン風衣装)/全14種/価格:各300円(L判)、各500円(2L判)

hololiveくじ~ホロライフ!りぴーと!~

・7月2日 発売

・価格:1回820円

・取扱店:ローソン/HMV/ユナイテッド・シネマ

タペストリー賞(おでかけ ver.)/全3種

みこのぐっすり 35P ネックピロー賞

すいせいの今日もかわいい衣装エコバック賞

ノエルのもりもりラウンドコンテナ賞

フレアのあつあつスープポット賞

ラミィのふわふわ雪民リストレスト賞

ポルカのサーカスプレート賞

アクリルスタンド賞(おでかけ ver.)/全3種

アクリルスタンド賞(お部屋 ver.)/全6種

アクリルブロック賞/全6種

ビジュアルマット賞/全6種

ダイカットマグネット賞/全6種

ラスト賞:複製サイン入り壁掛けアクリルクロック

エンタメチャンス賞:複製サイン入りBIGタペストリー(お部屋 ver.)

店内放送

・キャンペーン予告:6月26日~7月1日

・キャンペーン期間中告知:7月2日

ローソンの店内放送「ローソン CS ほっとステーション」にて、白上フブキさん、百鬼あやめさん、大神ミオさんによる「ホロライブキャンペーン」の告知が実施される。

