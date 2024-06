保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年5月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】TATA(三越前)

TATA 写真:お店から

※集計期間:2024年4月25日〜2024年5月24日

テラス席もあり、海外のような雰囲気も味わえるとSNSで話題のおしゃれバル「TATA」。タコスやパエリアが人気です。

【9位】赤坂萊萊(乃木坂)

赤坂萊萊 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆TATA住所 : 東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常磐橋タワー 1FTEL : 050-5890-5320

「食べログ 中国料理 TOKYO 百名店」に選出されている「赤坂萊萊」は、芸能人が通う店としても有名です。創業は1965年という老舗ですが、未だSNSでも話題のお店となっています。

【8位】TEIEN Restaurant comodo(目黒)

TEIEN Restaurant comodo 写真:お店から

<店舗情報>◆赤坂萊萊住所 : 東京都港区赤坂8-7-4TEL : 03-3408-4805

アール・デコの洋館とアート、広大な庭園が広がる東京都庭園美術館にあるレストラン「TEIEN Restaurant comodo」。SNSなどで、テラス席では庭園を眺めながら食事を楽しめると人気です。店内もガラス張りとなっていて、まるで緑の中で食事をしているような感覚を味わえます。

【7位】正ちゃん(浅草)

正ちゃん 出典:あつしくじらさん

<店舗情報>◆TEIEN Restaurant comodo住所 : 東京都港区白金台5-21-9TEL : 050-5589-9942

5月2日放送のフジテレビ「かまいまち」で、加藤綾菜さんが“飲める牛飯”のお店として紹介していました。「食べログ 居酒屋 百名店」に選出されたこともあり、1951年の創業以来、つぎ足しで作られる牛煮込みが人気です。

【6位】うどん 丸香(神保町)

うどん 丸香 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆正ちゃん住所 : 東京都台東区浅草2-7-13TEL : 03-3841-3673

5月4日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「お茶の水」特集で紹介されていました。「食べログ うどん EAST 百名店」にも選出されていて、東京No.1の讃岐うどんとも言われているお店です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】レバニラや金太郎 東京出張所(新馬場)

レバニラや金太郎 東京出張所 写真:お店から

<店舗情報>◆うどん 丸香住所 : 東京都千代田区神田小川町3-16-1 ニュー駿河台ビル 1FTEL : 非公開

SNSやテレビでも話題のレバニラ専門店。秋田の本店が発祥で、2023年9月に東京出張所をオープンしました。金・土曜日のみ本店から出張して営業しています。

【4位】直白(神保町)

直白 出典:shigesuperさん

<店舗情報>◆レバニラや金太郎 東京出張所住所 : 東京都品川区北品川2-24-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

讃岐うどん「直白(ひたしろ)」も、5月4日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「お茶の水」特集で紹介されていたうどん店です。

【3位】Henderson(神泉)

Henderson 出典:さきぷれっそさん

<店舗情報>◆直白住所 : 東京都千代田区神田猿楽町1-5-3 リッツお茶の水ビル 1FTEL : 03-3219-4722

奥渋エリアで人気のレストラン「CHOWCHOW」「PEZ」の姉妹店として、4月15日にオープンしたビストロ「Henderson(ヘンダーソン)」。人気レストランの姉妹店がオープンしたということで、各メディアから注目を集めています。

【2位】鯖の助(篠崎)

鯖の助 出典:Chapopoさん

<店舗情報>◆Henderson住所 : 東京都渋谷区宇田川町41-28 茂木ビル 1FTEL : 03-6455-0005

5月7日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「マツコの知らない町のお弁当屋さんの世界」で紹介されていました。マツコさんが絶賛していたのが、1日約400個売れるという看板メニューの「サバ弁当」です。

保存数1位の鉄板焼き店はこちら!

【1位】ステーキ とみい(浅草)

ステーキ とみい 出典:うどんが主食さん

<店舗情報>◆鯖の助住所 : 東京都江戸川区篠崎町6-5-9TEL : 03-3676-3838

「ステーキ とみい」も、5月2日放送のフジテレビ「かまいまち」で紹介されていました。浅草で30年続く鉄板焼きのお店で、本来は取材NGのようですが、長野博さんが口説き落としたようです。

外観 出典:@melech_tokyo_gourmetさん

<店舗情報>◆ステーキ とみい住所 : 東京都台東区雷門2-4-9 名祐ビル 1FTEL : 03-3843-8060

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

