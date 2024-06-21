三浦大知ライブ映像作品『DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 ＋ LIVE TOUR 2023 「OVER」』発売決定
■有明アリーナ公演の三浦大知による副音声収録の模様をインスタライブとYouTubeライブで配信！
三浦大知が8月28日ライブBlu-ray＆DVD『DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 ＋ LIVE TOUR 2023 「OVER」』をリリースする。
本作には、最新アルバム『OVER』を引っさげ、3月に開催した東京・有明アリーナ公演『DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER』と、2023年9月から行った全国ホールツアー『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER』の大阪・フェスティバルホール公演の模様を収録。
アリーナ公演の映像には、ゲストのKREVA、Furui Rihoとのパフォーマンスも収められ、三浦大知による副音声も収録。
特典映像として、ホールツアーのリハーサルからアリーナライブ最終日までに密着したメイキング映像が収録される。
なお、有明アリーナ公演の三浦による副音声は、6月28日19時から生配信されるインスタライブとYouTubeライブで“視聴者参加型副音声収録”される。
リリース情報
2024.08.28 ON SALE
Blu-ray＆DVD『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 ＋ ARENA LIVE 2024「OVER」』
三浦大知 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/daichimiura824/?hl=ja
三浦大知 OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCUQimQnitcih_yPXtkq1Ruw
三浦大知 OFFICIAL SITE
https://avex.jp/daichi/