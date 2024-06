『ミッション:インポッシブル』シリーズ第3弾『ミッション:インポッシブル3』(2006)開発中のある時点では、『セブン』(1995)や『ファイト・クラブ』(1999)のデヴィッド・フィンチャーが企画に携わっていたことをご存知だろうか。とある理由によって、フィンチャー版『ミッション:インポッシブル3』は幻となってしまった。

2022年、シリーズ第1作から主演・製作を務めてきたトム・クルーズが米でフィンチャーとの仕事を振り返り、袂を分かつことになった背景を語っていた。トムは「彼はすごく才能ある方です」と前置きながら、フィンチャー版について「まったく違うものになっていたと思います」と説明し、創造上の相違があったのだと明かした。

さらに、「これまでたくさんの脚本家や監督と仕事を共にしてきましたが、(『ミッション・インポッシブル』)シリーズの本質をうまく捉えられなかった方はたくさんいました」とトム。「彼らのことは尊敬していますし、別のことでぜひご一緒したいです」と続けているが、『ミッション:インポッシブル』では、「観客とのコミュニケーションを理解する」必要があったのだという。トムは明言こそしていないが、きっとフィンチャーもその一人だったのだろう。

その上で、当時のトムが求めていたヴィジョンを完全に理解したのが、最終的に『ミッション:インポッシブル3』の監督に抜擢されたJ・J・エイブラムスだった。トムは当時のエイブラムスについて「彼には優れたストーリー感覚がありました。(ドラマの)『エイリアス』を作っていましたが、彼は構造について議論することに長けていました」と絶賛。「『ミッション』についても、それが何たるかという基盤の部分を理解していた」のだという。

今までに、フィンチャーが構想していた『ミッション:インポッシブル』がどのような物語だったのかは世に出されていない。フィンチャーは企画を離脱して以降、『ゾディアック』(2007)や『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(2008)『ソーシャル・ネットワーク』(2010)など数々の代表作を生み出すこととなった。トムとはまだ一度も仕事を共にしていないが、いつか二人のタッグを見られる日は来るだろうか。

Source:

The post first appeared on .