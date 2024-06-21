¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶ÉÍ¾¾µÇ°±ÈÇÏÌî¾Þ¡Û¿¹³î¹Ô¤Ï£´Ãå¤Ç½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î£Ç¶¡ÖÂè£²²óÉÍ¾¾µÇ°±ÈÇÏÌî¾Þ¡×¤Ï£²£±Æü¤Î£³ÆüÌÜ¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£¸£Ò¤Ç£´Ãå¡£Á°¤ËÇ÷¤ëÌÔÄÉ¤À¤Ã¤¿¤¬½à·è¾¡Àï¤Ø¿Ê¤á¤º¡Ö¡ÊºÇ½ª¼þ¤Î¡Ë¥Ð¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£³ê¤ê¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£É¾È½¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥ä¤Ç°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÄã¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡£µ·î¤ÎÃÏ¸µÀî¸ýÀï¤«¤éÁ°Àá¤Þ¤Ç£µÀáÏ¢Â³¤Ç½à·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤¦¤Á£³Í¥½Ð¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö½à·è¹Ô¤¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤«¡×¤ÈÌµÇ°¤½¤¦¡£¡Ö£²ÆüÌÜ¤¬¤Í¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÅ¸³«ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬àÄË¼êá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÁ°¡¹Àá¤Î°ËÀªºê£Ç¶°ðºÊ¾Þ¤Ç¿·ÉÊ¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡ÖÀÚ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ë¡£Î®¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿º£Àá¡¢Ê³µ¯¤ÎÏ¢¾¡Äù¤á¤ÇÍ«¤µÀ²¤é¤·¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£