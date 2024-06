INI「FANFARE」THE FIRST TAKEサムネイル

11人組グローバルボーイズグループ、INIより尾崎匠海、木村柾哉、許豊凡、高塚大夢、藤牧京介が、21日22時からプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場する。

【動画】21日22時からプレミア公開されるINI「FANFARE」THE FIRST TAKE YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第446回公開の詳細が発表となった。 第446回は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組グローバルボーイズグループ、INIより尾崎匠海、木村柾哉、許豊凡、高塚大夢、藤牧京介が初登場。 韓国をはじめ海外でも活動の幅を広げ続ける彼らが今回披露するのは、MVが再生回数4,000万回を突破し、INI史上最高記録となる楽曲「FANFARE」。 5人が織りなす、オリジナルバージョンとは一味違った「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンス。■INIコメント 「THE FIRST TAKE」にずっと出たいと思っていたので、この場にいる事が本当に夢みたいです。INIは11人いるのですが、今回は5人で出演させていただいて、すごく新しい一面になっていると感じています。「THE FIRST TAKE」を観てくださる皆さんが少しでも勇気づけられたり、ポジティブな感情を抱いてまた明日に向けて向かっていってくれたら嬉しいなと思います。