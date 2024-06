謎に包まれたボーイズグループ“ONE OR EIGHT”、パフォーマンスビデオが一夜で300万回再生を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「新しいグループ?なんかすごいことになりそう」「度肝抜かれた」など、世界各国から賞賛コメントが殺到!

謎のボーイズグループ“ONE OR EIGHT”のYouTubeアカウントから突如投稿された「KAWASAKI」というパフォーマンスビデオがSNSを中心に今、話題を集めている。

一夜にして、300万回再生を突破した本動画には「新しいグループ? なんかすごいことになりそう」「度肝抜かれた」など、世界各国から彼らの実力に対する賞賛のコメントが寄せられている。

「KAWASAKI」は、ジャージークラブサウンドの先駆者であるDJ Smallz 732に加え、グラミー賞にノミネート経験もあるGENT!、Bangs、様々なチャートイン楽曲にも携わっている新進気鋭の作家 Xansei、Lucien Parkerといった豪華な作家陣が参加。

ジャージークラブの中毒性のあるリズミカルなビートと、トラップの重厚なベースラインが絶妙なバランスでミックスされたトラック、全編英語によるONE OR EIGHTのエッジの効いたラップが聴きどころだ。

話題沸騰中のパフォーマンスビデオでは、バイクが一堂に介し、彼らの登場のスケール感を演出。ずらりと並ぶバイクにも引けを取らない、迫力あるダンスで強烈なインパクトを残す作品になっている。

コレオグラフィーは、数々の有名アーティストを手掛けたTaryn Chengが担当。大胆でキャッチーさがありつつも、ジャージークラブの細かなビートも表現され、スキルフルさが感じられる。

